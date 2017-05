Cambiemos tildó de “antidemocráticos” a concejales opositores

Los concejales de Cambiemos manifestaron este jueves su enérgico malestar por la decisión del arco opositor de levantarse de sus bancas y dejar la sesión del Concejo Deliberante sin continuidad.

"Fue una decisión antidemocrática", lanzaron al mismo tiempo Patricia Leniz y Cristina Coria, opinión que fue compartida por Juan Aicega. Muchos de los concejales oficialistas, tras la decisión de la oposición de abandonar la sesión, fueron blanco de "insultos y amenazas" por parte de quienes estaban en la barra.

"Nunca nos opusimos a que la subsecretaria de asuntos de la comunidad diera las explicaciones que solicitaban las Sociedades de Fomento. Lo único que propusimos es que se hiciera en el marco de la comisión de legislación", dijo la edil Patricia Leniz.

"Es lamentable que en la casa de la democracia, ante un debate y una hipotética pérdida de la votación, el arco opositor haya decidido levantarse de sus bancas, no dando quórum para seguir tratando el orden del día que tenía, a no dudarlo, temas de real valía e importancia para los vecinos de General Pueyrredon" resumió Leniz.

A su turno, Cristina Coria remarcó que "la verdad es que nos dio bastante pena que abruptamente se dejara la sesión sin quórum ya que, además de los temas que hoy estuvimos escuchando, que nosotros entre todos aprobamos como la Banca 25 y que vengan los fomentistas para que se expresen, en ningún momento dijimos que íbamos a prestar acuerdo para constituir al cuerpo en Comisión”.

“Esto, para nosotros, es un mecanismo excepcional. Sí entendemos que la funcionaria debe dar explicaciones y ofrecimos el marco de la Comisión de Legislación o la que quisieran para la próxima semana lo cual no fue aceptada, en una clara muestra de lo que menos les interesa –quizás- es la explicación, documentación o lo que quiera manifestar la funcionaria. Inclusive dando la posibilidad de que se convoque a las 90 o más Sociedades de Fomento que hoy no están presentes”, resaltó.



“La verdad es que cuando se decide dejar sin quórum la sesión, también se está privando a muchísimos vecinos de la ciudad a que se de tratamiento a sus cuestiones, que por allí no son cuestiones que hacen a la cuidad pero seguramente son temas que los propios vecinos están esperando”, relató luego la edil.



Por último, manifestó que “seguramente la semana que viene veremos cómo se reanuda esta sesión y la verdad, en síntesis, nos parece que es una metodología antiética y antidemocrática, el no aceptar la decisión de las mayorías que imponen nuestro reglamento interno y al no estar de acuerdo con la decisión, deciden levantarse e irse”.



En tanto, Juan Aicega mostró su parecer al indicar que “nuestra propuesta era que (Marinier) viniera a la Comisión de Legislación el lunes, que es el ámbito más adecuado para que así lo haga para poder convocar con tiempo a las Sociedades de Fomento y todos los vecinalistas que hoy no tenían noticia que esto podía pasar y de esa manera, en un ámbito adecuado, la subsecretaría podía dar las respuestas necesarias”.

“Aún así, nosotros sin consentir la actuación de la subsecretaria que haya cometido alguna cuestión que pudo haber ofendido a los barrios o que verdaderamente no esté a la altura de las circunstancias de la gestión, lo que sí nosotros creemos que acá la democracia se juega con las mayorías y que hay que escuchar la versión de la otra parte y que la actitud de levantarse de Acción Marplatense dejándonos sin quórum no es el camino más adecuado”, cerró el representante del Pro.