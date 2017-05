Denuncian que colegios privados no aumentaron los salarios y descontaron días de paro

La delegación Mar del Plata del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) informó que luego de varios meses de reclamo por una recomposición salarial, siguen sin tener respuestas por parte de los dueños de algunos establecimientos, que asimismo hicieron descuentos por los días de paro más allá de la decisión de la Justicia.

“Los maestros están percibiendo los mismos sueldos de 2016, con la importante pérdida de poder adquisitivo que a causa de la inflación acumulada los coloca por debajo de la línea de pobreza”, reclamaron a través de un comunicado desde el gremio docente.

“A esta alarmante situación se suma el hecho que se han aplicado importantes descuentos a quienes realizaron medidas de fuerza, motivo por el cual Sadop intimó y citó al Ministerio de Trabajo a los colegios que los han aplicado”, agregaron.

Angel Guarás, secretario general de Sadop local, informó que los dueños de las escuelas privadas no están aportando ninguna solución al reclamo y se mantienen ausentes del conflicto como si no tuvieran ninguna responsabilidad. “Sin embargo no les tiembla el pulso para realizar salvajes descuentos a salarios de hambre”.

En esa línea, los dirigentes gremiales recordaron que "la Justicia les dio la razón a los docentes y ordenó al gobierno comenzar a pagar la última oferta hasta tanto se pueda llegar a un acuerdo que satisfaga el reclamo por un salario digno, así como devolver los montos retenidos por los paros”.

Desde Sadop aclararon que se logró revertir en parte la situación a través de las audiencias y adelantaron que seguirán realizando acciones gremiales contra aquellos empleadores que” se empeñen en desconocer los derechos de los trabajadores”.