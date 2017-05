Francisco Molina: "Para nosotros arranca un torneo nuevo"

Ya no hay tiempos para lamentos. No sirve de nada hablar de lo que pudo ser y no fue. Alvarado soñaba con pelear bien arriba el Nonagonal Sur, buscando un lugar en el Pentagonal Final que definirá el primer ascenso. Sin embargo, hizo agua. Se despidió demasiado rápido de esa lucha, se fue Gustavo Noto y recién en la última fecha, pudo festejar el primer y único triunfo ante Sportivo Las Parejas. Por eso, con la llegada de Mauricio Giganti, renovó la ilusión, cambió el chip y este sábado desde las 16 buscará dar un paso firme en el partido de ida de los playoffs del Torneo Federal A ante Villa Mitre de Bahía Blanca. Uno de los jugadores claves del "torito", Francisco Molina, analizó con 0223 lo que pasó y lo que se viene para el conjunto albiazul que sueña con el segundo pasaje a la B Nacional.

- ¿Son una revancha para ustedes estos playoffs después del flojo Nonagonal que hicieron?

-Sí, la verdad que sí. Para nosotros arranca un torneo nuevo, donde vamos a tratar de no pensar en lo que pasó, empezar de cero, reconstruirnos. Creo que el triunfo con Las Parejas nos cambió la cabeza muchísimo, Wilson (Albarracín) llegó al gol, "Pato" (Escott) llegó al gol, son jugadores que viven del gol y ellos tienen que estar bien para entre todos poder sacar a Alvarado de la mala racha en la que estuvimos y arrancar los playoffs de la mejor manera.

-Conocen a Villa Mitre, al igual que Alvarado tiene jugadores con experiencia, pero quizá más lentos.

-Yo no fuí a Bahía Blanca, pero por lo que hablaba con los chicos sí, me contaban que es un plantel experimentado, un equipo de jugadores grandes, donde creo que si nosotros nos proponemos nuestro juego que es atacar, atacar y presionarlos, ellos en algún momento del partido se van a desgastar y ahí es donde vamos a tratar de marcar la diferencia.

-¿En estas series lo más importante es ganar, si es por más de un gol mejor, pero al menos ir con ventaja para trasladarle la presión al rival?

-Sí, nosotros no podemos empatar, nada. Tenemos que salir a ganar, si puede ser por más de un gol bárbaro, pero si es por uno igual. Tratar de ganar para viajar tranquilos y después plantear el partido que convenga de visitante para seguir en carrera.

-¿Qué imagen les dejó la llegada del nuevo técnico en estos 10 días de trabajo?

-Muy buena, necesitábamos un cambio de aire. Yo no he hablado mucho personalmente con Mauricio (Giganti), pero es un técnico que trabaja muy bien, que propone jugar, que pongamos la pelota por el piso. Ojalá podamos adaptarnos rápidamente a lo que quiere.