Crisis en Sancor: la conmovedora carta de un trabajador de Mar del Plata

En medio de la grave crisis que atraviesa la cooperativa láctea SanCor, José María Jáureguy, un trabajador de la sucursal Mar del Plata, contó las dificultades que atraviesan desde hace meses para poder sostener a sus familias. “Ojalá alguien con peso pueda hacer algo y piense en nosotros y en toda la gente que la está pasando mal”, expresó a través de una carta. Aquí el texto completo:

Carta de un simple trabajador de Sancor lácteos: no se quien la va a leer, o quien tomara conciencia de esto que voy a escribir, pero es la forma de describir como le afecta a una simple persona el tema que todo el país sabe de nuestra empresa a la cual trabajamos.

Hoy estaba prevendiendo en un negocio, y mientras esperaba que me atienda la señora del local, un par como yo de otra marca me preguntó cómo estaba nuestra situación. Luego de explicarle que ya hacía casi 3 meses que nos debían en total, la dueña del local, con voz muy ofuscada, dijo: “Tienen que echarlos a todos, esto les pasa por robar durante años y ahora se quejan y pretenden que el gobierno les dé un crédito y encima con los impuestos nuestros, que los echen a todos y que Sancor les consiga un trabajo si puede”. Por supuesto que tenía ganas de decirle algo, pero hoy ya no explico ni me enojo más, dejo que hablen.

¿A qué quiero llegar escribiendo esto? Nosotros, los que nos levantamos todos los días para ir a trabajar temprano. Los que no faltamos, los que no robamos nada, los que a pesar de no cobrar le ponemos el pecho y seguimos para adelante; los que también pagamos los impuestos, los que tienen hijos, los que alquilan, los que también tienen gente mayor a su cargo, los que tienen hijos discapacitados; los que tienen créditos que pagar, etcétera. Todos, como cualquier trabajador, no solo de este rubro, “somos esclavos del manoseo”. Nosotros no tenemos la culpa de cobrar mucho o poco, nosotros no cuestionamos a nadie de otro ámbito por cobrar mucha plata, ni tampoco a los empleadores que juegan con el hambre de la gente y les paga una miseria, nosotros solo trabajamos. ¡¡¡Solo trabajamos!!!

Nuestra forma de ayudar desde nuestro lado es con una donación, dándole un plato de comida a un chico o colaborando en algún hogar, nada más creo; para juzgar y actuar tenemos gente capacitada en la justicia y demás entidades.

Creo que ya es hora que los argentinos tiremos todos juntos para adelante; los radicales, peronistas, socialistas, apolíticos, todos. Es la mejor manera, creo. Dejemos de culpar al gobierno anterior o al actual si no logramos nada, tenemos que seguir trabajando para demostrarles a nuestros hijos y nos tienen que ver que nunca bajamos los brazos.

Hoy veo compañeros de trabajo con más de 10, 20 ó 30 años de antigüedad que están muy tristes por esta situación y no se lo merecen, por la dedicación que han puesto y por sobre todas las cosas por “respeto”.

Yo tengo miles de errores, seguramente doblego a varios, pero mi mayor virtud, sin ser arrogante, es que no soy hipócrita. Por eso no puedo decir que no tengo para comer o demás, porque por suerte trabajo desde los 11 años y ya superé varias pruebas difíciles y siempre honradamente voy a hacer llegar algo de plata a casa. Pero no todos tuvieron las oportunidades que tuve yo y hay varios que la vida no le ha sido nada fácil. Pero si en el común de las comunicaciones siempre se dijo “el trabajo es dignidad”, qué opinan si yo les cuento que tengo compañeros de trabajo que hace varios meses tienen que pedir plata para poder ir a trabajar. Sí, pedir plata para poder ir a trabajar!!!!!. Eso es INDIGNANTE para un trabajador y al menos a mi, me pone muy mal.

Me encantaría que alguien con peso pueda hacer algo realmente y piense en nosotros y en toda la gente que la está pasando mal. Todos los que tienen trabajo y los que no, ya sé y lo viví, peor es estar enfermo o tener gente enferma y lo veo y la paso mal, pero eso no lo destinamos lamentablemente nosotros. Ojalá nadie enfermera o sufriera, pero esto, esto de Sancor es evitable. No sé cómo, porque no me capacitaron para resolver estos problemas, pero hay gente que sí está capacitada; a mí me capacitaron para trabajar.

Yo me hago cargo de esto, yo un simple preventista de Sancor, pero igual que yo están los repositores, los preventistas, los ejecutivos de cuentas, los administrativos, los Jefes, e indirectamente todo lo que rodea al circulo Sancor (transportistas, armadores de pedidos, vigilancia, limpieza, etcétera). No sé si de igual medida, pero seguramente los afecta. No hablo por ellos porque no me lo pidieron, simplemente los veo y me animo a contarlo.

Tomemos conciencia y hablemos todos el mismo idioma, hoy somos todos iguales.

José María Jáureguy, preventista de la gran familia de Sancor, sucursal Mar del Plata.