Alvarado no pudo trasladar adentro la fiesta que armó afuera

Wilson Albarracín no tuvo opciones de gol, pero le cometieron el penal e inquietó permanentemente a la defensa bahiense. (Foto: Diego Berrutti)

La ilusión que se renovó en Alvarado con la llegada de Giganti y el 3 a 0 sobre Sportivo Las Parejas en el cierre del Nonagonal, sufrió un duro cachetazo cuando, luego de los 90', Villa Mitre de Bahía Blanca se llevó del Minella un 2 a 0 que lo deja muy bien parado de cara a la revancha del primer playoffs del Torneo Federal A. El conjunto marplatense hizo todo el gasto, propuso durante todo el partido, pero la visita fue más efectiva y golpeó por partida doble para casi liquidar la historia.

Lo que desde la previa parecía que iba a ser una fiesta por lo que se vivió afuera, un arranque promisorio en el campo de juego, el primer tiempo terminó siendo una pesadilla. Porque Mauricio Giganti y sus jugadores se fueron al vestuario sin encontrar demasiadas explicaciones al 0-1 parcial, porque la superioridad fue grande en el desarrollo. La visita apenas llegó con peligro en una ocasión, Alvarado volvió a pagar una desatención en el juego aéreo y a los 33', cuando todo se jugaba en campo contrario, Hécto González metió un frentazo bárbaro, al ángulo derecho de Beltramella para enmudecer el Minella y darle una ventaja que ni ellos se esperaban a los bahienses.

Antes y después, todo fue del local. Con algunas falencias, sin mucha claridad por momentos, pero con buena circulación hasta los últimos metros, donde los de Priseajniuc esperaban agazapados y firmes, casi sin soltar a los laterales. Francisco Molina era la carta para romper, porque no lo podían parar por la izquierda. En el primer desborde, metió el centro bajo para Susvielles que pivoteó a la entrada de Gáspari que definió, se desvió en Rasmussen y se perdió apenas arriba. Enseguida, el centro llegó desde el otro lado y Susvielles no le pudo dar dirección a un cabezazo que se fue cerca.

De tanto ir, el "torito" tuvo su premio. Aunque no lo pudo aprovechar. Wilson Albarracín se metió al área por el vértice derecho y González lo derribó para darle la gran chance a los 21' de abrir la cuenta. Pero Francisco Molina le pegó fuerte, cruzado, a media altura, y Tavolieri le adivinó la intención, tapó sobre su izquierda y ahogó la ilusión marplatense.

Después de la desventaja, pese a eso, nada cambió. Alvarado trató de mantener la tranquilidad, pero perdió profundidad y casi no inquietó. Apenas un centro de Molina que García alcanzó a sacar al córner y algunos avances que no pudo terminar con precisión.

El arranque del complemento fue frío. Las miradas estaban puestas en la tribuna donde se desplegó el nuevo telón de Alvarado que cubre toda la popular, y pareció que hasta los jugadores se fueron con esa imagen, porque a los 3', De Hoyos se metió de cara al arco, mano a mano con Beltramella que achicó bien y tapó para ahogar la gran chance de la visita. Al "torito" le costaba mucho generar, Priseajniuc había reforzado aún más la faz defensiva con el ingreso de Romero por Manchado. Como no lograba entrar, una vía que casi le da resultado fue le remate desde afuera, Castro exigió a Tavoliere que dio rebote, pero se repuso y le tapó bien el ángulo a Susvielles que estaba para empatar.

Con un rival que no lastimaba, Giganti apostó a más y mandó a Verón por Gáspari, pero Alvarado estaba apurado y no lograba encontrar precisión de mitad de cancha hacia arriba. Entonces, el entrenador sacó la ficha que tenía en el banco: Ezequiel Ceballos. Con su jerarquía, "Trapito" le dio otra cosa al equipo, le aportó juego,pero no terminó de acelerar en los últimos metros.

Y con nada, Villa Mitre asestó un golpe de nock out. Un contra ataque muy ben manejado por Formigo, que pasó por López y terminó con Chavarri empujando con el arco libre, terminó de definir la historia. Baldazo de agua fría en el Minella, castigo para la falta de claridad de Alvarado que en los minutos finales fue a la carga barracas y un premio exagerado para los bahienses que vinieron a buscar un punto al Minella y se fueron con el premio mayor, con victoria y dos goles de ventaja que le dejan la serie casi terminada para la revancha en el sur de la provincia.