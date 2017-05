Nicolás Del Caño: “Hay que sacar de los sindicatos a los traidores que hace años están atornillados”

El precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Nicolás Del Caño, habló de desencanto con el gobierno, pero también con el kirchnerismo PJ y señaló que en ese contexto la Izquierda debe establecerse como una alternativa para las próximas elecciones.

En el marco de recorridas que realiza por distintos distritos, el dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores pasó por Mar del Plata y señaló que vio una realidad similar a la de otras localidades: preocupación por la pérdida de poder adquisitivo y temor por la posibilidad de perder el trabajo.

Además, en una entrevista con 0223 se metió en la polémica por el rol del sindicalismo y pidió “recuperar” los gremios y sacar a los “traidores que hace años están atornillados en sus sillones”.

-De paso por Mar del Plata, ¿con qué realidad te encontrás?

-La realidad mayoritariamente del pueblo trabajador es una fuerte pérdida del poder adquisitivo. La gente plantea esto: no llega a fin de mes, quienes no tienen trabajo les cuesta cada vez más conseguirlo y muchos lo han perdido. Es falso el dato del gobierno sobre los despidos. Se estima que frente a cada despido de trabajador formal, hay un trabajador informal. Entonces son más de 200 mil trabajadores que perdieron su puesto de trabajo. Eso se siente mucho. Ha generado una bronca con el gobierno.

El gobierno llegó planteando pobreza cero y generó un millón y medio de nuevos pobres, planteó que iba a terminar con el impuesto al salario -la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias- y eso no sucedió. Planteó que venía a combatir la corrupción y tiene 80 denuncias que le llaman eufemísticamente conflicto de intereses, pero son claramente casos de corrupción.

-¿Te sorprende algo o era lo que esperabas de este gobierno?

-Como ya lo habíamos denunciado en la campaña, esperaba el ajuste. Los principales candidatos de la campaña presidencial coincidían en un núcleo central que era pagarle a los fondos buitres, devaluar, quitarles las retenciones a las patronales agrarias, avanzar con una política de ajuste de tarifas, un tarifazo, y también denunciábamos que se preparaban para reprimir a quienes no tenían coincidencia con esto. No nos extraña desde ese punto de vista.

-¿Ves algo favorable?

-Creo que Macri no pudo avanzar más porque hubo una resistencia del pueblo trabajador. Aunque fue fragmentada, porque la CGT con su tregua se encargó que no haya una resistencia unificada y el paro que se convocó producto de la presión de la movilización del día 7 y la bronca que había por abajo fue para descomprimir, sin continuidad. Pero si el gobierno no avanzó más fue por eso.

-¿Y cómo ves el rol de la oposición en general?

-Hay algo que terminó siendo fundamental en esto que es la complicidad de los gobernadores en todo esto, de todos los colores políticos, pero fundamentalmente del Frente para la Victoria-PJ, que aplicaron el ajuste. Se ve en Santa Cruz. Y en el Congreso, donde Cambiemos tiene minoría en las dos cámaras, pero logró votar todas las leyes. Eso fue lo primero que dijo Macri en su discurso en el Congreso.

Muchos analistas dicen que ahí comenzó a plantear una nueva estrategia de fidelizar a su propio electorado, pero lo primero que dijo fue Quiero agradecer a todos los legisladores que me dieron las leyes que necesité para llevar adelante mi gestión.

Ahí hay conclusiones de este período de gobierno de Macri que son muy claras: si uno quiere una oposición en el Congreso y en las calles, que defienda el interés del pueblo trabajador, tiene que apostar al Frente de Izquierda.

-Hubo un sector del kirchnerismo que también rechazó esas leyes que mencionás

-Hay sectores que votaron en contra la mayor parte de las leyes en la Cámara de Diputados, pero en la elección van todos juntos. No se sabe si habrá internas o no, pero a octubre llegan todos juntos.

-¿No creés en la polarización entre macrismo y kirchnerismo?

-Se intenta desarrollar esta estrategia por parte del gobierno y del PJ y el Frente para la Victoria. Nosotros tenemos el desafío de romper esa polarización porque hay mucha gente que está desencantada con el gobierno, desencantada con el kirchnerismo-PJ, entonces la izquierda tiene que aparecer como una alternativa desde lo que hacemos cotidianamente. Nosotros no tenemos un discurso para las elecciones y otro en la vida diaria.

Ahora, los que votaron todas las leyes aparecen con un discurso crítico al gobierno, pero nosotros estamos en cada lucha de los trabajadores, de las mujeres que salen a pelear por sus derechos, de los jóvenes que luchan por el boleto, de los docentes; y en el Congreso somos consecuentes. Tenemos que plasmarlo en conquistar nuevos puestos de lucha, porque las bancas son eso para nosotros, a diferencia de estos partidos tradicionales que las usan para hacer carnerismo. Nosotros rotamos en las bancas, cobramos lo mismo que una maestra y donamos el resto a las luchas del pueblo trabajador.

Tenemos el desafío de romper esta polarización o llamar a voto conciencia y hacer ver a muchos sectores que todas las complicidades en estas políticas.

-Otro de los desafíos de la izquierda es romper esa eterna crítica de que siempre llega fragmentada y no logra convertirse en una opción real de poder.

-Hay una maduración del Frente de Izquierda. Estamos en esta coalición desde el 2011, hubo años donde tuvimos listas de unidad y otros como en 2015 fuimos con dos listas a la Paso. Al tener el sistema de rotación, tenemos garantizada la unidad, más allá de si no coincidimos en las precandidaturas y cada uno presenta la suya para las Paso. Eso es lo que hay que defender. Un programa común y entender que los matices, las diferencias que hemos tenido y tendremos son saludables. No pensamos en todo lo mismo, pero tenemos núcleos centrales en los que coincidimos y eso se ha demostrado. Es lógico que quienes luchamos por otro tipo de sociedad, un gobierno de los trabajadores, tengamos matices de cómo lograr ese objetivo.

-Criticaste a la CGT en un momento en el que el propio gobierno busca cambiar esas viejas estructuras sindicales. Está claro que ustedes tienen una mirada y Cambiemos otra opuesta. ¿Se puede compatibilizar un cambio sin ceder a una flexibilización de los regímenes laborales?

-Desde nuestro ángulo y con los métodos que nosotros aplicamos, que son los de la democracia de los trabajadores y de las asambleas, por supuesto que derrotar los intentos de flexibilización laboral está atado a recuperar los sindicatos y sacar a estos traidores que están hace décadas atornillados en sus sillones. Vamos a dar pelea y batalla con todos los que quieran darla pero consideramos que para poder derrotar esa política -recordemos que la de los '90 nunca se revirtió, es más, se mantuvo durante los años del kirchnerismo y ahora la quieren profundizar-, tenemos que arrebatarle los sindicatos a estos burócratas y ponerlos en función de los intereses de los trabajadores. Eso, en algunos lugares es más difícil. Ahora estamos dando la disputa en el Suteba en toda la provincia, de hecho creemos que es posible que la lista Multicolor gane en la seccional Mar del Plata. También en el sindicato de telefónicos, un gremio estratégico.

-¿Qué opinión tenés del conflicto docente?

-Vidal eligió como enemigos a quienes sostienen la educación pública todos los días. Inclusive, poner a Bullrich como candidato es una confirmación de eso.

-Para proponer a Bullrich habrán investigado qué grado de aceptación tiene. ¿Crees que hay un sector de la sociedad que avala al gobierno en este conflicto?

-Evidentemente, a base de mentiras y de tener de su lado a los medios de comunicación y con la estrategia de culpabilizar a los docentes, pueden haber logrado confundir a sectores de la población. También es cierto que muchos padres y miembros de la comunidad educativa y demás trabajadores saben que la paritaria docente es un techo para sus salarios; saben que esos maestros son los que sostienen todos los días una educación pública que está cada vez más degradada porque los gobiernos no destinan el presupuesto para ellos, sino para pagar la deuda externa porque no es prioridad la educación.

Puede haber sectores confundidos pero creo que son minoría. Uno puede pensar que es una estrategia del gobierno pero no están apostando a una mayoría, sino a una minoría que le permita ganar la elección en la provincia de Buenos Aires o hacer una elección lo menos mala posible. Es una estrategia que no busca conquistar otros sectores. Hay mentiras muy claras como el tema del ausentismo. Negar o no no dar a conocer que hay ausentismo producto de que los docentes tienen que trabajar en dos o tres cargos y que eso genera enfermedades, describe el doble discurso del gobierno y particularmente de quienes planteaban a Vidal como Heidi. Mostró su verdadera cara, que es en contra del trabajador.

-En este contexto, ¿cómo observás el ataque a Baradel, por un lado, y su postura en defensa del salario, por otro?

-El ataque a Baradel lo hemos rechazado porque, además, se intenta utilizar su figura para desprestigiar al conflicto docente. Eso es una subestimación a los propios docentes que salen a pelear por sus derechos, más allá de que hoy Baradel esté en la conducción del gremio y adhiera al kirchnerismo o que mañana esté quien sea y adhiera a otra fuerza política. El problema es que el gobierno intenta denostar la discusión de esa manera pero también juega con algo cierto, que son los métodos que ha tenido la conducción de la Celeste de Suteba que no convocó permanentemente a asambleas para decidir los paros y fortalecer la lucha, sino que en muchos casos convocaba a los paros por WhatsApp, y ahora no hay un plan de lucha planteado. Eso muestra a las claras que hace falta recuperar el sindicato para verdaderamente toda la energía y la fuerza de los docentes no quede en la nada producto de las políticas de estas conducciones burocráticas que no quieren o no tienen la decisión para generar una estrategia que derrote el spot que tiene Vidal.

-¿Cuál es el panorama de la Izquierda para las elecciones?

-Lo que uno percibe en la calle o en algunas encuestas que hemos leído en distintos medios es que el Frente de Izquierda tiene una consideración importante. Creo que tenemos un piso muy fuerte desde donde partir y hay avanzar con mucha decisión para conquistar no sólo a aquellos que comparten nuestro planteo y nuestras prácticas, para que el Frente de Izquierda multiplique su fuerza en el Congreso.