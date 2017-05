Juan Mónaco anunció su retiro

Mediante un comunicado en castellano e inglés, posteado en las redes sociales, el tenista tandilense Juan Mónaco, dio el anuncio que muchos veían venir pero que no se hacía oficial. Varias lesiones en el último tiempo y una vida personal que tomó repercusión mediática por estar en pareja con la modelo "Pampita" Ardohain, lo llevaron a tomar esta decisió y emprender un nuevo camino en su vida, con emprendimientos comerciales, entre ellos uno en nuestra ciudad.

Queridos amigos, tengo algo importante que contarles pic.twitter.com/vy0F9NrZic — Juan Monaco (@picomonaco) May 15, 2017

Con ese comunicado, "Pico" le puso punto final a su carera. Según los registros de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Mónaco se incorporó al circuito mayor en 2002, jugó 613 partidos, obtuvo 342 victorias y sufrió 271 derrotas. La última, que marcó el fin de su carrera, fue ante el alemán Dustin Brown, el 11 de abril pasado, en la primera ronda del torneo de Houston.

Nueve títulos alcanzó desde su debut profesional y ocho de ellos fueron sobre polvo de ladrillo. En 2007 celebró en Buenos Aires, Poertschach y Kitzbühel, ambos en Austria; cinco años más tarde festejó en Viña del Mar, Houston, Hamburgo y Kuala Lumpur (cancha dura); se coronó en Düsseldorf en 2013 y repitió en Houston en 2016, lo que fue su última consagración.

Al momento de comunicar su alejamiento del tenis, Mónaco ocupa el puesto 196 del ranking (esta semana descendió 70 lugares), pero llegó a ser número 10 del mundo durante ocho semanas entre julio y octubre de 2012.

Los resultados deportivos le reportaron una ganancia de 8.091.242 dólares en premios y su victoria más importante, reconocida por él mismo, la obtuvo en 2010 ante el escocés Andy Murray (actual número uno del mundo y por entonces cuarto tenista del planeta) en el ATP 500 de Valencia, España. En mayo del año pasado, por el Masters 1000 de Roma, Mónaco le ganó al suizo Stanislas Wawrinka (4), en lo que fue su última gran victoria en el tenis.

Ya en 2015 la carrera de "Pico" había ingresado en el terreno de la irregularidad por una lesión crónica de muñeca con la que convivió hasta el final. "Terminaba un partido y liberaba la angustia por tanto trabajo que me llevaba la muñeca. Las pastillas que tomaba me reventaban el estómago; no podía ni cenar. Me amargaba muchísimo cuando no me salían las cosas. Estaba tan pendiente de mi muñeca que ni pensaba en el rival", confesó a principios de este año en una nota periodística.

Por Copa Davis, el tandilense recibió 17 convocatorias, ganó once partidos (uno en dobles) y perdió trece entre 2004 y 2016, año en el que Argentina la ganó por primera vez en su historia. "Pico" no integró el equipo que se coronó campeón ante Croacia en Zagreb pero sí tuvo participación en la victoria con Italia en Pesaro, por cuartos de final.