Cinco efectivos de la policía Bonaerense detenidos por la causa “Tacos Blancos”

foto

video

Los múltiples y amplios operativos efectuados por la policía Federal desde el sábado en la noche en Mar del Plata derivaron en la detención de más de 10 personas, cinco de ellas, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la causa que desde el Ministerio de Seguridad denominaron “Tacos Blancos”.

Así lo confirmó este lunes al mediodía el fiscal general de Mar del Plata Daniel Adler, desde la delegación de la Agencia Regional de las fuerzas federales ubicada en la escollera norte de Mar del Plata, luego de varias horas de hermetismo en torno a los avances de una investigación que requirió la participación de numerosos recursos humanos.

Según pudo averiguar 0223, dos de los policías detenidos durante el domingo cumplían funciones justamente en el área de Drogas Ilícitas, un tercero se desempeñaba en la comisaría cuarta y los restantes dos, aprehendidos recién este lunes, conforman un matrimonio que había trabajo tiempo atrás en dependencias del Comando.

“Cuando es ostensible la venta de droga en un lugar, y se sigue vendiendo droga en ese lugar, y es un lugar transitado, algo raro está pasando, eso es lo que vimos desde el ministerio Público Fiscal y por eso pedimos la colaboración de las más altas autoridades y de los mejores hombres”, describió Adler al respecto del gran volumen que tuvieron los operativos realizados.

Ante la prensa, el fiscal confirmó que se comprobó la “cobertura estatal” para el desarrollo de los delitos investigados y aclaró: “Nosotros tenemos que ir no por el pequeño vendedor de droga, sino por el crimen organizado, y eso implica en parte la participación estatal. Cuando el Estado malo está metido, el Estado bueno viene a rescatar al ciudadano del Estado que no lo protege. Lamentablemente tenemos personas que no han sido fieles a sus juramentos ni al compromiso asumido ante la sociedad”, manifestó Adler en relación a los policías detenidos.

En esa línea, el fiscal reiteró que “la investigación se encuentra bajo secreto de sumario” y resaltó “la muy meticulosa tarea del fiscal federal en primera instancia Nicolás Czizik” que permitió “la posterior expedición de allanamientos y detenciones por parte del juez federal Santiago Inchausti”.