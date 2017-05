Las dos a segunda ronda

Las chicas de Mar Chiquita Vóley lograron la clasificación a la segunda ronda de la Liga Provincial Bonaerense. En el Polideportivo Presidente Perón de Coronel Vidal, jugaron cuatro equipos de Mar Chiquita, las sub 13 se quedaron con el primer puesto mientras que las sub 17 fueron terceras. Los equipos B quedaron en el séptimo puesto y sumaron victorias.



Coronel Vidal fue sede de una intensa primera etapa de Liga Provincial Bonaerense. Fueron 10 equipos en sub 13 y 11 en sub 17. Mar Chiquita fue el único club que presentó dos plantillas por categoría con fuerte presencia local.



Las sub 13 de Santiago Tadey y Sol Gonález se llevaron la etapa de punta a punta, invictas y con un solo set perdido en 7 partidos. En la zona ganó 2-0 a Cedetalvo, IAE, Pila y 2-1 a Balcarce. En cuartos se enfrentó al equipo B y ganó 3-0, en semis derrotó a Cedetalvo 3-0 y en la final a Balcarce 3-0. El B, con mayoría de chicas de 11 años, llegó a cuartos con victorias ante Belgrano y Don Bosco y derrotas con Ever Ready y Once Unidos, después del 0-3 con el equipo A cayó ante Once Unidos 0-2 pero se quedó con el séptimo puesto con un 2-0 a IAE.



El sub 17 de Pablo Rozas y Federico Fazio finalizó tercero. En la zona venció 2-0 a Cedetalvo, Belgrano, Huracán de Necochea y Pila y cayó ante Unión 1-2. Ya en cuartos derrotó a Mar Chiquita B 3-0, y se quedó sin final luego de un 1-3 ante Once Unidos, por el tercer lugar derrotó a Ever Rady 2-0. El equipo B de Santiago Tadey finalizó séptimo, dos victorias (IAE y Don Bosco) en cuatro partidos le permitió acceder a los cuartos en donde cayó ante el A. En semis por el quinto no pudo con Huracán y se quedó con el séptimo lugar con un 2-1 ante Don Bosco.