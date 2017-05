López Medrano: “Queremos que el Envión se consolide”

El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, llegó a Mar del Plata para participar de un encuentro de los equipos coordinadores del programa Envión, la iniciativa del estado bonaerense que ya lleva varios años de operatividad.

“Es el primer evento que se realiza en mucho tiempo entre todos los miembros técnicos del programa, al que le estamos dando mucho empuje porque queremos que siga creciendo y se consolide. Ya llega a 35 mil jóvenes en toda la provincia y estos encuentros son muy buenos para intercambiar experiencias y para planificar el uso de las nuevas tecnologías”, graficó el funcionario de Vidal.

Al respecto, López Medrano reparó que más allá de las dos grandes líneas sobre las que se desarrolla el Envión, “una que es la municipal y otra que es de la sociedad civil, lo que agregamos es el tema de las nuevas tecnologías y el de la capacitación de los chicos en emprendimientos, con la gente de Unicef y del ministerio de Modernización de la Nación, para recopilar también la opinión de los distintos municipios”, describió.

Consultado por las sedes del programa, el ministro aseguró que “la idea es ir abriendo más” y de inmediato recordó: “Ya abrimos 17 desde que asumimos la gestión, fue importante poner al día la deuda que había y garantizar la continuidad del Envión, que a fines del 2015 estaba en duda”, resaltó. “Para nosotros es una política pública fundamental y central en materia de juventud”, agregó ante la prensa.

Sobre los objetivos futuros del programa, López Medrano razonó: “La necesidad de contener a jóvenes en situación de vulnerabilidad, implica que hay jóvenes justamente en esa situación, pero también es cierto que el Envión no trabaja solo con jóvenes en situaciones de pobreza. Tiene que ver con acompañar a nuestros adolescentes en sus problemáticas típicas de su etapa y darles la figura de un tutor, sobre todo para chicos que no tienen una familia que los contenga. Una de las cosas más interesantes es su transversalidad, no es un programa estanco, se interactúa con el ministerio de Educación, con la escuela, con la sociedad de fomento, con la prevención de las adicciones”, concluyó.