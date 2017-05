Teatro Colón: “El contrato aún no está firmado”

A comienzos de esta semana se presagiaba el cierre del Teatro Colón ante la deuda de alquiler del inmueble y la falta de mantenimiento edilicio por parte de la Comuna. Esto motivó en un llamado a un abrazo solidario por parte de la comunidad artística marplatense y horas más tarde, a un virtual principio de acuerdo informado por el Ejecutivo, que daba casi por hecho la continuidad del emblemático teatro bajo la órbita municipal.

Sin embargo este miércoles, el titular del Club Español, José María Méndez Acosta informó que "aún no hay un contrato firmado" aunque se mostró optimista para la renovación del mismo.

“Hace cinco meses que no hay contrato y hay voluntad a mantener esta relación con la Comuna pero será con algunas exigencias que nos garanticen públicamente que estas obras se harán en tiempo y forma. Y que haya una atención más atenta y más prolija a esta institución. Hoy si uno va al teatro va a comprobar que al menos uno o dos baños está clausurado en lugar de arreglados. Eso no es forma de gestionar un teatro. Comprendemos las limitaciones pero no aceptamos este tipo de gestión. Van a tener que mejorar”, sostuvo Méndez Acosta, en diálogo con 0223.

Además de considerar como prioritario el cumplimiento de estos puntos, adelantó que la Comisión del Club Español aumentará el alquiler del Teatro, que hasta diciembre del 2016 costaba unos $22.000 mensuales.

Días atrás, Marcelo Gobello, director de ese espacio cultural, apuntó a la deuda que la gestión de Gustavo Pulti tenía con el Club Español, cuestión que fue confirmada por Méndez Acosta.

“En diciembre del 2015 la deuda era de 14 meses y si bien se hicieron algunas obras, muchas obligados por una acción judicial, fueron remiendos. Recién esta gestión la canceló en diciembre del 2016”, señaló.

Por último, en relación a la gran convocatoria que tuvo el abrazo solidario a Teatro Colón el pasado lunes, Méndez Acosta dijo que “no le sorprendió, porque habla públicamente que el estado del teatro no es el mejor”, aunque sostuvo que “nos preocupa que se mezclen intereses políticos a la cual somos ajenos. Queremos que el servicio de cultura se preste en las mejores condiciones en el teatro Colón”, subrayó el representante del Club Español.