Fomentistas: “Lo de Marinier parece una maniobra para desviar el foco de atención”

Este martes, Stella Maris Marinier, la subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, realizó un acto público para mostrar el apoyo que recibió de un grupo de unos 30 fomentistas. La contienda ya había sido anticipada por la Federación de Sociedades de Fomento, desde donde la semana pasada, en diálogo con 0223, brindaron detalles preliminares de las gestiones que realizada por ese entonces la funcionaria para recibir un respaldo a su gestión.

De nuevo en contacto con este medio, Heraldo García, titular de la federación, advirtió: “No fueron en realidad muchos los barrios que se sumaron, nos parece una maniobra para desviar el foco de atención, porque más allá de la figura a cargo en el área, nosotros vemos que sigue todo igual que durante el 2016, no tenemos nada diferente, al contrario, hay algunas cosas graves que están sucediendo y que ya hemos denunciado”, manifestó.

Al respecto García contó que “en la oficina de rendición notamos por lo menos una desaprensión, se está dilatando la recepción de documentación. Es importante señalar esto porque después debemos escuchar que las sociedades de fomento no presentan los papeles correspondientes. En ese lugar se reciben todos los trámites, pero semanas atrás, una de las empleadas se jubiló, otra tenía licencia por embarazo y una tercera, que ya inició la etapa pre-jubilatoria y no estaba trabajando, debió volver para atender al público. No hubo nadie recibiendo nada. Entonces no entendemos que aduzcan que no pueden pagar porque se atrasan las sociedades de fomento”, explicó.

“Queremos advertirlo, porque luego dicen que nosotros no completamos los papeles de las sociedades de fomento. A algunas las han tenido más de dos semanas sin resolución de diversos expedientes y sin dar aviso de nada”, graficó.

La federación y Marinier se encontrarán finalmente el lunes próximo, según detalló García, “desde las 10.30, cuando la comisión de Legislación se reúna en el recinto del Concejo Deliberante, a pedido de los concejales”.

“Ella al asumir nos adelantó de su intención de querer hacer algo con la deuda que la comuna mantiene con las sociedades de fomento, pero le pedimos que nos diera algo por escrito y obviamente eso nunca ocurrió. Es decir que es lo mismo que se viene diciendo desde el municipio desde el año pasado. Reiteramos que el pésimo estado de los barrios continúa”, concluyó el dirigente.