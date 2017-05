“Hacer una municipalidad autosustentable es el desafío de la política en Mar del Plata”

Con más de 350 representantes del Programa Envión de 74 municipios el Ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano junto al Ministro de Gobierno provincial, Joaquín De la Torre y la Directora del Programa Envión, Viviana Devoto, realizaron este miércoles la apertura del 1° Encuentro de Capacitación “Experiencias compartidas”, en Mar del Plata.

En el evento, De la Torre indicó que “el desafío del gobierno de la provincia es que junto a los municipios los equipos del programa se capaciten para que ayuden a cada uno de los chicos que pasa por Envión a descubrir sus sueños, y todos debemos perseguir el objetivo que nuestros jóvenes terminen los estudios”.

El programa Envión, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, cuenta con 337 sedes donde concurren chicos de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

En una rueda de prensa, De la Torre también habló de la crisis económica que atraviesa el municipio de General Pueyrredon debido al millonario deficit que dejó la gestión de Gustavo Pulti. “Los fondos de ayuda para Mar del Plata están permanentemente pero tenemos que tratar de que esta ciudad sea autosuficiente. El municipio tiene que lograr generar los recursos y su sustentabilidad para que toda la ayuda que da la Provincia y la Nación puedan ser también para que la disfruten también los vecinos”, afirmó.

En ese sentido, el funcionario de Vidal destacó que “si logramos que la municipalidad sea autosustentable, que es lo que son las otras 134 municipalidades en la provincia de Buenos Aires, cada peso que viene a Mar del Plata no va a servir para tapar un bache, para cambiar una lamparita, para construir nuevas rutas”.

“El gran desafío es así, no es culpa de esta gestión. El gran desafío de la política en Mar del Plata es arreglar ese tema, porque no arreglarlo significa que la plata que se destina de la Nación y la Provincia en gran cantidad a esta ciudad no la puede disfrutar el vecino porque no se le tapa un agujero, porque no se le cambia una lamparita”, resaltó.

Para finalizar, el ministro de Gobierno subrayó que “la política de Mar del Plata debiera tomar el tema seriamente”. “Este es el desafío de la política en Mar del Plata: hacer una municipalidad autosustentable”, concluyó.