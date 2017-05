Robo masivo en la feria comunitaria de Luro y Salta: todos los locales afectados

El 1 de mayo arrancó con un robo masivo en la feria comunitaria de avenida Luro y Salta del que resultaron afectados los 28 puestos comerciales dispuestos en el lugar. Durante la madrugada de este lunes, según consta en los videos del monitoreo de seguridad existente en el lugar, al menos dos delincuentes ingresaron por el techo del predio y se llevaron dinero en efectivo, además de generar diversos destrozos.

De la recorrida por el sitio, 0223 pudo constatar que la mayoría de los comercios no sufrió robo de mercadería, aunque muchos de los propietarios de los locales procedían este martes a realizar sus correspondientes controles sobre la posible falta de algún material.

En diálogo con este medio, Lía, encargada de la atención por ventanilla de la UTE, contó que al llegar al lugar este martes en la mañana “encontramos que habían roto los vidrios y que se habían llevado tarjetas Sube y un poco de dinero, junto a otros pases estudiantiles que ahora nos dimos cuenta están faltando”, aclaró.

Según detalló la mujer, los ladrones también “abrieron los sobres de la urna en donde la gente deja los formularios relacionados a los trámites, preferentemente de docentes y estudiantes, para la obtención de tarjetas y pases”. Consultada por el monto de dinero retirado, la empleada aseguró que se trataba “solo de lo guardado para el cambio”.

Con la misma situación se encontró Carlos, dueño de un almacén lindero a un local de Ripsa. “A mí me robaron el dinero que tenía en la caja, aparentemente no me falta mercadería. Por lo revuelto que encontramos el lugar, entendemos que solo buscaban plata. En el caso del centro de pagos, los delincuentes no pudieron llegar al tesoro”, detalló.

Los comerciantes se encontraron con el desagradable panorama este martes en la mañana, sobre las 7,30, minutos antes de la apertura de los locales. “En esta feria no hubo robos antes, en la primera vez que sucede. Siempre queda cerrada, tiene cámaras de seguridad, alarmas y está monitoreada. La policía ya tiene los videos, aparecen dos personas, una encapuchada y ninguna tenía una altura superior a los 1,70”, describió Carlos.