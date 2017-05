La Liga de Amas de Casa apoya proyecto que quita el IVA a productos de la canasta básica

Un proyecto de ley que propone la eliminación del IVA en once productos de la canasta básica sumó en las últimas horas el respaldo de la Liga de Amas de Casa, sector desde el que se manifestaron muy preocupados por la suba constante de los precios de la comida. De concretarse la iniciativa impulsada por Sergio Massa, se calcula que una familia tipo ahorraría 802 pesos por mes.

“Creemos que esta propuesta va a beneficiar en conjunto a todos los consumidores porque contempla productos de primera necesidad como el pan, harina de trigo, carne, arroz, leche entera, yerba, aceite, fideos secos, papa, cuatro cortes de carne, huevos, leche entera y aceite”, explicó la titular de la Liga de Amas de Casa, Marisa Sánchez, quien este martes participó de la campaña "Bajemos los precios", a través de la cual se pretende informar a la población sobre el proyecto.

En diálogo con 0223, evaluó que el panorama “es complicado” porque “la gente va al supermercado y no le alcanza el dinero que lleva para llenar un carrito”. “El índice inflacionario cambia a diario: nos remarcan de centavos o un peso los productos de la canasta básica alimentaria”, aseveró.

A su turno, el senador del FR Gabriel Pampín aseguró que los vecinos también apoyan la idea porque “padecen a diario la inflación”. “El gobierno nos quiere llevar a una pelea de polarización pero se olvida que lo que verdaderamente preocupa la gente es que hoy la plata no alcanza. No quieren ver la realidad, porque esto no pasa solamente con el tema de los precios sino también la inseguridad o con el desempleo en Mar del Plata”, sostuvo el legislador.