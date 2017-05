Arroyo del Barco: para la UCR, el presidente de Osse debería renunciar

La millonaria obra de desagüe pluvial “Cuenca Arroyo El Barco” tendría que haber sido finalizada el pasado 29 de marzo. Sin embargo, el intendente Carlos Arroyo y el presidente de Osse, Mario Dell Olio, no cortaron las cintas de una iniciativa que implica terminar con los sinsabores de miles de vecinos de la zona sur por la falta de un sistema pluvial eficiente que les implica sufrir inundaciones.

Cabe recordar que Osse inició el proceso de una obra de casi 100 millones de pesos y un plazo de 360 días corridos. Durante la construcción del conducto, se sucedieron ciertas circunstancias que obligó a la empresa estatal a otorgar una ampliación de 249 días. Esto hizo que la nueva fecha de terminación de la obra se corriera al pasado 29 de marzo. Sin embargo, el desagüe pluvial todavía no se concluyó.

Tal como reveló 0223, hasta el momento se ha construido solamente un tramo central del conductor de aproximadamente 241 metros de longitud, lo que representa un 23% de la obra.

El bloque de concejales de la UCR arremetió duramente contra el presidente de Obras Sanitarias, Mario Dell Olio, por las demoras en la obra Arroyo del Barco. En ese sentido, el edil Eduardo Abud afirmó que “en el 2014, le pedí a Dell Olio que se fuera a su casa porque era un inútil como funcionario y que era responsable de lo que estaba pasando en las barriadas de la zona sur".

"Ni Pulti ni Arroyo no me escucharon nunca. Lo volvemos a tener en esta gestión, diciendo las mismas mentiras que el año 2012 y 2010”, agregó el edil radical, quien insistió: "Le pido encarecidamente a Dell Olio que se vaya a su casa porque su gestión no sirve; si precisa diez años para gestionar una obra, con la plata en el bolsillo, la verdad que estamos muy mal".

Abud graficó que “el arroyo del Barco es una damajuana dada vuelta; nosotros necesitamos entrar el agua por el pico y que salga por el culo de la damajuana porque si no, no va a desagotar nunca el arroyo del Barco y que esa es la obra que no se hace”. “Nosotros estamos saliendo por un pico de una damajuana ahora en inmensas barriadas están en un embudo el agua de sus barrios y no alcanza a salir por donde tiene que salir”, detalló.

A renglón seguido, explicó que “lo que pasó el otro día en el puerto no es más ni menos, que nadie puede ponerle la mano, donde está el desarrollo del arroyo del Barco y el caudal de agua. Lo que no entubamos, sale por arriba y por eso tuvimos la desgracia de que un trabajador dueño, un monotributista, más ocho o diez familias que se ganaban la vida perdieron su herramienta de trabajo, que fue una lancha. ¿Qué la hundió? El agua que nosotros no fuimos capaces de entubar. Lo que no entubamos por debajo de la tierra, anduvo por arriba del asfalto y se llevo una lancha de nuestro bendito Puerto”.

Y detalló que “en el 2014, en Vértiz y Edison pasó exactamente lo mismo: se dieron vuelta autos, los vecinos perdieron los autos, los vecinos perdieron los motores de todos los talleres que hay por ahí, ya que hay muchos talleres por ahí. Para el que conoce la zona, hay muchos talleres navales, de electricidad de los barcos, farmacias, panaderías, y de eso hasta ahora no hemos hablado, hablamos de los vecinos que perdieron sus casas. Muchas casas se perdieron en Valle y Parque Hermoso, muchas casas se perdieron en el barrio Pueyrredon, muchas casas se perdieron en el barrio Fortunato de la Plaza. Ahora nosotros nos damos el gusto de tener el mismo actor durante 10 años, 8 años en la gestión de Pulti y casi 2 años en la gestión de Arroyo, el mismo actor”.

En ese contexto, el edil de Cambiemos remarcó: “Terminó el gobierno de Pulti, empezó el gobierno de Arroyo ¿Cuánto sale esta bendita obra? Sale $99.000.000, antes salía $44.000.000. Se llamó a licitación, y el plazo de obra era 360 días pero se le dio 249 días más a la empresa constructora para que finalizara el 29 de marzo de 2017” . "Somos más de 300.000 los vecinos afectados por el arroyo del Barco. Nos seguimos inundando, seguimos esperando la esperanza de la obra.", subrayó

“Ahora, la culpa es de los silos, porque esos silos se inventaron ahora; justo que íbamos a pasar nosotros pusieron los silos, no estaban antes. Que nos mientan a nosotros, tenemos el cuero curtido, seguir haciendo mala gestión, no importa, ya estoy acostumbrado, pero no hay que mentirle a la gente”, disparó Abud en una de las últimas sesiones del HCD.

"No sacamos permiso, no tenemos el permiso firmado, no hicimos nada. Por eso no podemos entrar a los silos, porque no tenemos el permiso de la Provincia. Yo lo invito al señor Dell’Olio a que me diga que miento y haber quién de los dos miente, que me muestre el papelito con el permiso para entrar a Puerto. Porque si tenemos el permiso para entrar al puerto la obra no se para ¿Por qué se va a parar? Se paró por que no tenemos permiso para entrar el puerto", sostuvo el extitular del Enosur.

Por su parte, el concejal Mario Rodríguez consideró que el presidente de Osse “ha sido claramente uno de los responsables de lo que pasó con la inundación” hace un par de semanas. “Ha intentado cubrir sus responsabilidades propias, sus incapacidades de gestión, sus caprichos, haciendo responsable en algún caso al presidente de otro ente o a la Provincia de Buenos Aires, de responsabilidades que le son propias”, dijo el edil radical.

Para concluir, Rodríguez señaló que Dell Olio “debería dar un paso al costado”. “Ha hecho sufrir innecesariamente a miles de ciudadanos marplatenses”, remató.