Boca y River, por la "paz" en Mar del Plata

El fútbol argentino está inmerso en una crisis institucional, en la que la violencia es uno de los problemas más graves que lo aqueja. La rivalidad trasladada fuera de lo que pasa en los 90' de un partido, se ha llevado vidas y muchos no entienden que es una contienda deportiva que se dirime con una pelota, dentro de una cancha, y no fuera de ella. Pero siempre hay gente dispuesta a cambiar esto, dispuesta a concientizar y en Mar del Plata dieron el ejemplo. La Agrupación "Mono Burgos", que nuclea hinchas de River, y la Peña "La Mitad +1", repleta de simpatizantes de Boca, se juntaron y mostraron que no todo esta perdido.

La idea estaba hace bastante. Con diferentes colores en el corazón, el sentimiento de Ricardo Liceaga Viñas y Diego Finamore, es el mismo. Es poder estar cerca de club de sus amores y colaborar para que los hinchas de la ciudad puedan ir a verlo o compartir un momento con sus ídolos. Pero al otro día, cada uno va a trabajar, tiene un hermano, amigo o compañero que es hincha del clásico rival y eso no lo hace ni mejor ni peor.

Por eso, lo que se venía charlando desde hace un tiempo, se concretó con la disputa de un encuentro entre "Boca" y "River" en el Complejo "La Estación" (Luro y México), con una gran camaradería, muy buena onda y el respeto que corresponde. Los últimos hechos de violencia en las canchas y la muerte del hincha de Belgrano, terminaron de decidir a los presidentes de poner fecha y bajar el mensaje de "no a la violencia", sea Boca, River, o cualquier otra cuestión.

Comieron un asado, jugaron un partido (el resultado es anecdótico) y ya están organizando la "revancha" para el segundo semestre, con muchas otras cosas en mente para más adelante, como será una movida solidaria en conjunto, alguna actividad en un comedor donde hay hinchas de uno y otro equipo, en el que pasan todo el día juntos y lo único que los separa, es el color de la camiseta por apenas 90'.