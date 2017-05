Amenazó a su ex y a la suegra porque no lo dejaban ver a su hija

Un sujeto que amenazó de muerte con una cuchilla a su ex pareja y a la madre de esta en la puerta de la casa donde viven las mujeres fue aprehendido por personal policial. Fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán y se le formó una causa penal por amenazas calificadas.

El hecho se registró a las once y media de la noche del miércoles en el inmueble ubicado en Río de la Plata al 1700 cuando el hombre de 27 años se acercó para ver a su hija. Por circunstancias que no trascendieron, la madre y la abuela de la menor no lo dejaron ingresar y el sujeto extrajo una cuchilla que tenía en su poder y las amenazó de muerte mientras las corría por el inmueble.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría undécima que recorría la zona lo aprehendió en el lugar y secuestró el arma blanca. El fiscal de Flagrancia Paulo Cubas dispuso la formación de una causa por amenazas agravadas y su traslado a la Unidad Penal 44 de Batán.