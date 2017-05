Gastón Martínez se pierde lo que queda para Alvarado

Cuando el domingo dejó la cancha en camilla, no podía apoyar la pierna derecha y la alegría por el triunfo en el vestuario de Alvarado se mezclaba con las caras de preocupación, al panorama era desalentador. Los síntomas de Gastón Martínez, eran lo de una habitual rotura de ligamentos, una de las lesiones más temidas por los futbolistas y que marginan de las canchas por un espacio no menor a seis meses. Sin embargo, con los estudios correspondientes, se constató que la gravedad no es tanta y que estará inactivo aproximadamente dos meses, lo que de todas formas lo excluye de lo que resta del Federal A.

