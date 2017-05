Robo en el Colegio de Abogados: ya interviene la Justicia y suspendieron a dos empleados

El presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Fabián Portillo presentó este jueves una denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos por un faltante de 800 mil pesos que se registró de la entidad, hecho que si bien ocurrió a fines de enero trascendió recién en las últimas horas.

"Yo me enteré el jueves de la semana pasada, cuando estaba en La Plata, que había habido una auditoría externa de la cuenta del cajero Bapro que tenemos dentro del colegio y que había un faltante de dinero bastante importante", señaló en primer término Portillo, que radicó la denuncia acompañado por el contador, la auditora externa y un consejero de la entidad que preside.

"Me comuniqué con nuestra auditora externa y los contadores del colegio para que vean cuál era la situación y por la noche me informaron que las cuentas no estaban claras.En ese momento, la persona que administra ese dinero a la empresa de recaudación estaba de vacaciones, así que no teníamos el total de los elementos para saber en qué consistía lo que después fue un engaño, un hurto", detalló y reparó en que allí encontraron "un recibo de la empresa de caudales Prosegur del 30 de enero por 800 mil pesos" por lo cual evaluaron que "ya estaba salvada la situación".

No obstante, Portillo dijo que, al comunicarse luego con la empresa para explicar la situación, las autoridades les pidieron que le enviaran una foto del recibo y ahí salió a la luz la irregularidad. "Nos dijeron que la firma y el sello de ese recibo no correspondía a empleados de su empresa", relató en diálogo con 0223.

"Nosotros observamos que esto fue bien armado: fue el 30 de enero, en plena feria judicial, y luego hicieron un recibo por el mismo monto con fecha del 7 de febrero, con un sello apócrifo; todas estas cuestiones nos hacen pensar que actuó más de una persona y que realmente fue armado con mucho tiempo", analizó.

En ese sentido, consideró que el autor del ilícito "sabe muy bien cómo funcionaba la empresa Prosegur en el manejo del dinero con el Colegio de Abogados".

A su vez, dijo que en paralelo a investigación judicial, se realiza otra interna para determinar qué grado de responsabilidad tuvieron los empleados de la entidad. "Suspendimos de manera preventiva a dos personas y se iniciará un sumario inmediato", puntualizó aunque aclaró que no fueron denunciados ante la justicia.

También mencionó que "la persona que administraba y que entregó ese dinero volvió al Colegio este martes y ella afirma que se lo dio a la empresa, mientras que Prosegur dice que ese día no efectuó el servicio en el Colegio".

"Estamos a disposición de la Justicia y colaboraremos con todo lo que sea necesario para que este hecho se esclarezca lo antes posible, no solamente por los abogados de Mar, sino también por los empleados", subrayó.

Y aseguró que en la historia del Colegio nunca existió un episodio de estas características. "Esto es un engaño pergeñado desde hace mucho tiempo, bien planeado por una o varias personas y la cuestión es develar quién o quiénes lo hicieron", enfatizó.