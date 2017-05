Jorge Rial estalló contra Alejandro Fantino

En el programa político que conduce Jorge Rial por A24 emitieron una entrevista exclusiva de la periodista Mariel Fitz Patrick con Antonio “Jaime” Stiuso, en la que el exexpía reiteró que a su criterio el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.

La nota rápidamente se hizo eco en las redes sociales. Pero no solo allí: Alejandro Fantino también habló del tema en su programa de América, Animales Sueltos. Pero encubiertamente se apropió de la nota. “El de hoy es un programa de alto impacto periodístico. Mano a mano con Stiuso”, adelantó Fantino.

El conductor de Intrusos no dejó pasar la situación y a través de su populosa cuenta de Twitter, disparó: “No muchachos, Stiuso no hablo con @animalesoficial. Habló con mi programa de @A24COM. La nota la hizo @marielfitz. No se hace eso”.

Asimismo, desde Intrusos también realizó un descargo, pero bajándole un tono a la bronca: “Peleo porque hace 35 años que estoy en el medio y esta nota es nuestra, banco la parada de mi gente y esto pasó en A24 y Mariel esperó horas (...) fue una gran nota e hizo las preguntas que quería hacerle a alguien que mete miedo (...) esto no es enojo, es defender la parada, cuento esto porque hace mucho que estamos laburando en A24", explicó Rial.