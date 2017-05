Denuncian ataque vandálico en la sede del Suteba

Los representantes del Suteba denuncian que la sede del sindicato, ubicada en 3 de febrero 3247, fue violentamente atacada en la noche del miércoles por desconocidos que realizaron pintadas sobre la fachada.

"Este hecho nos entristece profundamente porque nuestra sede es la casa de todos los trabajadores de la educación de Mar del Plata", señalaron desde el Suteba en un comunicado y remarcaron que el edificio fue declarado Patrimonio Cultural, Arquitectónico e Histórico de la ciudad.

El edificio, construido en 1925 por el Ingeniero Ratery bajo el nombre Villa Schiuma, valorado por sus detalles de construcción de gran valor artístico, fue recientemente reconocido por la Defensoría del Pueblo por su estado de conservación.

"En este lugar se ejerce la democracia y se debaten ideas, y no es con violencia y vandalismo que se las construye", resaltaron desde el gremio y agregaron: "No merecemos que el insulto, la mentira y la agresión sean parte de una campaña electoral. La violencia no es práctica de los trabajadores de la educación. Esta es la política de quienes atacan y dividen a los docentes y a la escuela pública".