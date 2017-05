Cristina Kirchner pidió la unidad del "campo nacional y popular" y deslizó que no se postularía

Antes de su viaje al exterior, Cristian Kirchner brindó una charla en la sede del gremio de docentes particulares Sadop, donde reclamó la unidad del movimiento nacional y popular, pero también se refirió a la realidad política de la realidad política y deslizó que no se presentaría como candidata en las próximas elecciones.

"No me interesa. Les voy a ser absolutamente sincera: yo fui dos veces Presidenta y para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad", sostuvo la exmandataria al responder a un grito de un sindicalista que le pidió que regresara a la escena política, durante una charla que brindó en la sede del gremio de docentes privados Sadop.

En la misma línea, hacia el final del acto, Cristina Kirchner dijo: "Hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y que nadie grite ni nada: me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas, o con un nombre o un apellido. Siento que tengo una enorme responsabilidad, que como tuve tan grandes honores, ser la que más ayude a construir la unidad".

"He tenido uno de los honores más grandes que es que su pueblo te vote y que cuando te tiene que votar de vuelta, te voten por 10 puntos más que la primera vez. Ahora quiero estar aquí, ayudando con ideas, con organización", sostuvo Cristina Kirchner en otro pasaje de su discurso.

En su exposición, un día antes de partir hacia Europa donde realizará actividades durante una semana, la expresidenta cargó además duramente contra la gestión de Mauricio Macri y llamó a "la unidad del campo nacional, popular y democrático para reconstruir lo que han destruido y reconquistar los que nos han sacado".

"Trabajar por la unidad del movimiento obrero"

La exmandataria reapareció en un acto que organizaron sectores sindicales afines al kirchnerismo en la sede del gremio de docentes privados Sadop de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual dio varios mensajes al gremialismo, en medio de un discurso plagado de críticas al Gobierno y de reivindicaciones a las políticas implementadas durante los doce años que abarcaron a su gobierno y el de Néstor Kirchner.

"Culpan a los trabajadores de que los cosas andan mal, cuando son los trabajadores los que generan riqueza y consumen, los que van moviendo la rueda de la economía y hacen que el conjunto de la sociedad vaya creciendo, que fue lo que tuvimos durante doce años", remarcó Cristina Kirchner.

Y de inmediato, lanzó otro mensaje directo a los sindicalistas: "Van a ir por los sindicatos porque tienen que bajar el precio de los salarios, tienen que bajarlo en dólares.

Después de las elecciones van por el sistema jubilatorio y los jubilados no tiene sindicatos, no pueden hacer huelgas", pronosticó.

A su vez, dijo que le da "tristeza" ver al movimiento obrero "dividido", en alusión a la multiplicidad de corrientes internas que existen dentro de la CGT y también en la CTA y cargó contra algunos "payasos" del gremialismo, aludiendo a Gerónimo Venegas quien hizo un acto junto a Macri por el 1 de Mayo.

En las primeras filas del auditorio, la escucharon un grupo de gremialistas que se siguen referenciando en su figura, entre ellos Víctor Santamaría (SUTERH), Eduardo Berrozpe (La Bancaria), Walter Correa (Curtidores), Abel Furlan y Adrián Pérez (UOM), María Lázaro (Sadop), Daniel Catalano (ATE Capital) y Carlos Ortega (ANSeS).

Luego aludió a los sindicalistas de base, al reclamarles que "tienen que hacerle entender a los dirigentes de mayor jerarquía la necesidad de unir a todo el movimiento obrero y pareció criticar a los gremialistas más encumbrados, al señalar que "hay que volver a organizar las comisiones, a organizar las seccionales y lo dirigentes de arriba ayudar a formar cuadros".

Cristina Kirchner se pronunció así en un contexto en el que existen sectores sindicales cercanos al kirchnerismo, como la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky y la Asociación Bancaria, aunque no cuenta con mucha adhesión entre los dirigentes de la conducción de la CGT, donde dentro de la veintena de miembros del Consejo Directivo solo tres de ellos se manifiestan abiertamente a favor de ese espacio político: el mencionado Santa María, Francisco Gutiérrez (UOM) y Omar Plaini (Canillitas).

Apuntó duro además contra la gestión de Cambiemos, al señalar que es "un espacio político que no cumplió con las expectativas ni con sus promesas de campaña pero que tiene el blindaje mediático" y que "dijeron que venían a corregir lo que se hizo mal pero eso no está sucediendo".

"Esta gente no quiere a los trabajadores ni a los dirigentes sindicales... se les ve en la cara, se siente. Creen que todo es culpa de los sindicatos, que el que no acepta la explotación es mafioso", sostuvo en alusión a la frase de Macri.

Y agregó: "Estigmatizan a los que no acatan sus órdenes, estamos por primera vez ante patrones, no ante políticos".