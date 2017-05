Piden juicio político a los jueces que fallaron a favor del 2x1 a un represor

La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires expresaron el más enérgico repudio al “lamentable y bochornoso” fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, que aprobó el 2x1 a un represor de la dictadura militar. Asimismo repudiaron las declaraciones del secretario de DDHH y Pluralismo Cultural de la Nación Claudio Avruj, que se mostró a favor de la controvertida decisión judicial.

“Solicitamos a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria la realización de inmediato de juicio político a los firmantes por no tener la estatura moral, ni el respeto por el derecho que ese cargo conlleva”, señalaron a través de un comunicado.

En tal sentido, desde el organismo aclararon que “los Delitos de Lesa Humanidad tienen características especiales, son ejecutados bajo el amparo del Estado. Son imprescriptibles tanto en el caso de los niños no restituidos, los cuerpos de los asesinados, la imposibilidad de conocer el destino de los desaparecidos y los bienes robados, mientras no sean devueltos, el delito se está cometiendo. O sea quienes los cometen, son delincuentes que siguen extendiendo el delito en tanto no den respuestas a los hechos en los que participaron”.

“Nuestro país, buque insignia en el juzgamiento de estos delitos, ha firmado un sin fin de convenios, tratados y acuerdos internacionales con rango constitucional. Su modificación o derogación, sólo puede hacerse modificando la Constitución Nacional dado que desde el ‘94 todos ellos tienen rango constitucional”.

Y remarcaron: “La utilización de un instituto que no es de aplicación al caso, como es el de la reducción por demora en el dictado de sentencia hasta llegar a una con firmeza (conocida como ley del 2 x 1) , va en el mismo sentido que lo que el gobierno nacional viene pregonando en la materia: negacionismo, cierre de procesos, desmantelamiento de programas de apoyo y acompañamiento a los juicios; así como de los encargados de relevar información y documentos”.

“El poder judicial, una vez más, suma una nueva mancha en su historial. Ayer fueron cómplices avalando y acompañando el genocidio; hoy, dotando de beneficios indebidos y tratando de vaciar de contenido lo que se ha logrado con años de lucha. Como se ve, la inmoralidad y la desvergüenza se visten de toga cada tanto”.