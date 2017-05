Once Unidos quiere detener a la "tromba" Kimberley

Por nivel de juego y resultados, cada sábado las miradas en el Torneo Anual "Alejandro Víctor Giuntini" están puestas en Kimberley, el arrasador equipo de Mariano Mignini que ganó los seis partidos que jugó y viene de golear a San Isidro por 5 a 0. Ahora tendrá otra dura medida ante su escolta Once Unidos, que llega con el ánimo en alza tras los triunfos sobre Libertad y Alvarado, y quiere dar el paso decisivo a la clasificación. En la Zona B, el líder Los Patos quiere volver a la victoria ante Boca, mientras que en la C, Atlético Mar del Plata tendrá un duro compromiso ante el alicaido Argentinos del Sud, mientras que Círculo Deportivo recibirá al colista Urquiza, todo por la séptima fecha del certamen liguista.

Programa de partidos

Cancha de Atlético Mar del Plata

13hs. Atlético MDP vs. Argentinos del Sud (Mauro Mayer)

15hs. San José vs. Talleres (Guillermo Nuesch)

Cancha de River

13hs. River vs. San Lorenzo (Sebastián Aquino)

15hs. San Isidro vs. Los Andes/Batán (Sandro Abboud)

Cancha de San Lorenzo

13hs. Los Patos vs. Boca (Franco Campagnoli)

15hs. El Cañón vs. General Mitre (Héctor Sosa)

Cancha de Deportivo Norte

13hs. Deportivo Norte vs. Cadetes (Gabriel Millas)

15hs. Unión vs. Racing (César Miranda)

Cancha de Quilmes

14hs. Almagro Florida vs. Libertad (Emiliano Cingolani)

Cancha de Al Ver Verás

14hs. Al Ver Verás vs. Peñarol (Ricardo Rivero)

Cancha de Once Unidos

15hs. Once Unidos vs. Kimberley (Ariel Mustafá)

Cancha de Banfield

15hs. Banfield vs. Independiente (Marcelo Sanz)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. Quilmes (Manuel Debrina)

En Estación Chapadmalal

15hs. Huracán/Chapadmalal vs. Alvarado (Ricardo Miguel)

En Nicanor Otamendi

14hs. Círculo Deportivo vs. General Urquiza (Sergio Mella)