Círculo Deportivo, el segundo adelantado

Atlético Mar del Plata no pasó del 0 a 0 con Argentinos del Sud y desaprovechó la posibilidad de clasificar. (Fotos: Diego Berrutti)

Con la clasificación confirmada, Kimberley no pudo continuar con el puntaje ideal, pero sigue invicto tras igualar 1 a 1 con Once Unidos, su escolta en la Zona A. En la B, Los Patos cedió la punta luego de perder ante Boca y ahora Banfield mira a todos desde arriba por el triunfo en un duelo de candidatos ante Independiente por 2 a 1. Por su parte, en la C estuvo la nota de la jornada porque Círculo Deportivo venció por la mínima a General Urquiza y es el segundo que asegura un lugar en la Zona Campeonato del Torneo "Alejandro Víctor Giuntini", a dos fechas del cierre de la fase regular.

Resultados - 7° fecha

Zona A

Deportivo Norte 1 - Cadetes 3

Almagro Florida 1- Libertad 3

Huracán/Chapadmalal 0 - Alvarado 4

Once Unidos 1 - Kimberley 1

San Isidro 4 - Los Andes/Batán 2

Zona B

Los Patos 1 - Boca 2

Banfield 2 - Independiente 1

Unión 0 - Racing 2

River 1 - San Lorenzo 2

Al Ver Verás 4 - Peñarol 2

Zona C

El Cañón 2 - General Mitre 1

Atlético Mar del Plata 0 - Argentinos del Sud 0

Círculo Deportivo 1 -General Urquiza 0

San José 1 - Talleres 0

Nación 2-Quilmes 0