Palazzo: “No es un gobierno que ha tomado precisamente el camino de la pobreza cero”

Durante la conferencia de prensa Palazzo habló también de las nuevas líneas de créditos hipotecarios y de la llegada desde Asia de las casas pre fabricadas chinas, temas sobre los que evidenció importantes reparos.

“Ahora hay una cantidad de consultas muy importante en materia de créditos hipotecarios particularmente desde que se implementó la línea a 30 años. Es necesario hacer un análisis de dos cosas: la primera es el tipo de crédito, porque hay algunos atados a la tasa por inflación. Si los salarios siguen por debajo de la inflación, va a pasar lo que sucedió con la 1050, la inflación termina superando todo y la cuota va a subir en función de un ingreso que uno no tiene, por lo que llega un momento en que no se puede pagar. Tengan cuidado, si van por vía de actualización por inflación, tengan presente que los salarios están por debajo de la inflación y que hay un impulso fuerte del Ejecutivo para que esto siga pasando”, arremetió.

A continuación, habló de los convenios que analiza efectuar Cambiemos con el gigante asiático: “Lo segundo que a mí me preocupa es que lo que debería ser una reactivación del mercado de la construcción, que es un efecto multiplicador de la economía, a través de la generación de puestos de trabajo por vía de la edificación de viviendas, que el gobierno diga que si no bajan los precios, hay un convenio con China por el que ingresarán 15 mil casas premoldeadas, Me preocupa que estemos utilizando fondos de depósito de argentinos para 30 años y esa plata termine en el exterior subsidiando la economía china. Hagamos un análisis de lo que impacta que no sea la industria nacional de la construcción la que esté propiciando una reactivación de la ecomomía, sino que terminemos comprando casas chinas. Si no se reactiva la economía, ¿con qué se van a pagar los créditos?”, analizó.