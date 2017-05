Se esperan vientos fuertes y abundante lluvia en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de Defensa Civil, alertó que para las próximas horas se espera la presencia de un fenómeno meteorológico importante por lo cual se estima que habrá vientos de intensidad regular a fuerte y precipitaciones.

A través de la red social Twitter, el municipio emitió un alerta por lluvias e intensos vientos que podrían comenzar a registrarse durante la tarde y la noche de este domingo.

De acuerdo a lo detallado desde el área de Defensa Civil, a las precipitaciones se le sumarían vientos que alcanzarían los 50 kilómetros por hora.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el mal clima continuará durante los primeros días de la semana, ya que esperan precipitaciones en las próximas horas y estará inestable hasta el martes.

Ante esta alerta, la Comuna brindó una serie de recomendaciones para que los vecinos tengan en cuenta.

- Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.



- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.



-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.



-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.



-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.



-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.



-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.