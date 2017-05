“Esto es tierra de nadie, no hay manera de explicar lo que está pasando”

Los violentos episodios acontecidos entre el domingo a la noche y este lunes a la madrugada en las calles del barrio Pueyrredon, sobre el límite con el barrio El Martillo, que dejaron al momento hasta tres personas muertas, tienen en vilo a los vecinos de la zona, que viven atemorizados, no solo por el presente, también por el futuro más inmediato.

En diálogo con 0223, Matías, un residente del lugar, brindó algunas declaraciones sobre el hecho: “Fue un intercambio de palabras entre dos personas que terminaron por llevarse la vida de un chico menor de edad y de otro chico que falleció este lunes en la mañana, producto del ataque de otra persona muerta”, describió, en alusión al deceso de Nelson Alderete, el presunto asesino de los dos jóvenes.

“Lo que pedimos es seguridad, que venga la policía, que haya cámaras, esto es tierra de nadie ya, no hay manera de explicar lo que está pasando. Hasta ahora hay tres muertos y una persona herida de gravedad”, sumó el vecino.

“La gente no sale porque tiene miedo, no quiere salir a hablar, muchas familias estaban anoche en la calle porque no se podía estar durmiendo. La inseguridad sigue, esto no termina acá, pienso que va a seguir más adelante”, afirmó Matías, desolado.

“Ahora hay que proteger a los vecinos y a los chicos del barrio, que son los que sufren. Y están las familias destrozadas por esta persona que disparó contra el menor y después causó la muerte de la otra persona, que era padre de familia incluso”, concluyó sobre el tétrico panorama existente en el sur marplatense.