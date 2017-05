Reclamo de Vecinos Unidos frente a Desarrollo Social: "No queremos más promesas"

"Vecinos Unidos", la cooperativa de trabajo conformada por vecinos del barrio Libertad, se manifestó en la mañana de este lunes frente a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social en reclamo por la reactivación del plan Mejor Vivir, así como también otras necesidades que se dejaron de cubrir.

"Es un reclamo en conjunto no sólo por más trabajo, sino también más asistencia social", explicó a 0223 Carlos Samite, referente de la agrupación, frente al edificio ubicado en Teodoro Bronzini entre 11 de Septiembre y Balcarce. "Hay mercadería que no está llegando todos los meses, no hay insumos en la salas de salud, no vacunas, ni hay puf ni antibióticos", sostuvo.

Hace más de seis meses que los vecinos que forman parte del Mejor Vivir, programa destinado a reparar viviendas de diferentes marplatenses, no tienen trabajo. "Han ingresado los compañero, pero los proyectos están frenados", indicó Samite.

"No queremos más promesas", sostienen los vecinos que realizan el reclamo en la mañana de este lunes. "Hasta el momento ningún funcionario se acercó", dijo el referente y aclaró que la olla popular que llevan adelante sobre calle Bronzini estará hasta que obtengan una respuesta.