Le chocaron el auto y "no sirve más": buscan una camioneta que huyó del lugar

Durante la madrugada del domingo una camioneta chocó un Fiat Uno blanco que estaba estacionado en la puerta de una vivienda ubicada en Lanzilota al 500 y huyó del lugar. El dueño del auto pide ayuda para encontrarlo porque el vehículo "no sirve más".

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 5.30 de la mañana. "Me llamó mi cuñada y me avisó que me habían chocado el auto", relató a 0223 Gastón Barragán, el dueño del Fiat Uno.

"Lo único que sabemos es que es una Ford F100 modelo 93 o 94 de color celeste metalizado", detalló el joven y dijo que, tras chocar y arrastrar durante algunos metros el auto, el conductor de la camioneta dio marcha atrás y se dio a la fuga.

"El auto está totalmente destruido", aseguró Barragán y pidió colaboración a los marplatenses para ubicar la camioneta. "En la zona hay algunas cámaras de seguridad del municipio, esperemos que nos puedan brindar algún dato", reclamó.

Todos aquellos que puedan brindar algún dato que ayude a Gastón pueden comunicarse al siguiente teléfono: 0223-155827896.