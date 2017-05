Reclamo en el municipio: más de 1.000 docentes no cobran desde hace dos meses

En el marco del conflicto paritario entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el gobierno de Arroyo, que este miércoles vivirá una jornada de retención de tareas por parte de los empleados comunales, 24 horas antes de la jornada de protesta otro reclamo se hizo visible en la sede gubernamental marplatense: al menos 1.000 nuevos docentes se manifestaron para exigir el cobro de dos meses de sueldos adeudados.

Alejandra Ayek, secretaria docente del STM, dialogó con 0223 en el medio del pedido y explicó: “Como todos los daños hubo designaciones docentes antes del inicio del ciclo lectivo, las asambleas se hicieron en el mes de febrero, tomaron cargo la mayoría a partir del 6 de marzo y al día de la fecha no han cobrado sus haberes”, detalló de movida.

En esa línea, la dirigente sindical brindó algunas precisiones respecto a ciertas incongruencias acontecidas en el último mes por parte de la gestión Cambiemos: “Sabemos que acá hubo un tema de querer hacer una innovación administrativa, para cambiar el circuito que se hace habitualmente para la liquidación de sueldos. Pero se quiso innovar el 10 de abril, con lo cual era imposible que los actos administrativos estuviesen hechos para el día de liquidación del mes”, describió.

“Según nuestros cálculos y los de la división de designación de Educación, estamos hablando de casi 1.000 docentes o un poquito más. La mayoría está trabajando desde el mes de marzo. No ha cobrado marzo y no ha cobrado abril. Y no va a cobrar mayo sino hacemos algo y se toma la responsabilidad de pensar que son trabajadores que han trabajado y que no han cobrado lo que le corresponde”, justificó Ayek a continuación.

Consultado por la vinculación con la secretaria de Educación Ana María Crovetto ante esta problemática, Ayek aclaró: “Con respecto a esto no hemos tenido contacto con ella. Desde el gremio nos hemos manejado directamente con el secretario de Hacienda, con el secretario de Gobierno y con el intendente a quien se le planteó este asunto. Como lo hemos dicho en otra oportunidad, el diálogo con la secretaría de Educación es muy difícil y cuando lo hemos podido concretar, tampoco hemos tenido soluciones, por eso no hemos conversado con ella”, concluyó.