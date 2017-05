Messi posó con su colección de camisetas, incluída una de Aldosivi

Es el mejor futbolista del mundo, para muchos el más grande de todos los tiempos. Y es fácil entender que todos quieren tener su camiseta, como también él la de sus rivales. Lionel Messi subió una foto esta mañana en sus redes sociales, posando junto a su hijo con una amplia colección de casacas de varios clubes. Entre tantas, se "coló" una de Aldosivi para sorpresa de muchos.

Se trata de una camiseta del "Tiburón" con el nombre del mediocampista Hernán Lamberti, referente del ascenso a primera y hoy jugador de Central Córdoba de Santiago del Estero (B Nacional). Fue acercada en su momento por Roberto, el tatuador marplatense del rosarino y que también tatuó a jugadores de Aldosivi. La misma, se observa en la parte inferior izquierda de la fotografía.

"Nosotros jugamos mañana contra Los Andes, por eso estábamos viajando en colectivo. Cuando hoy a la mañana agarré el celular, tenía muchísimos mensajes de amigos y familiares con la foto. No lo podía creer. Me hacían todo tipo de chistes mis compañeros", contó Lamberti al Diario La Nación. "Ya me había sorprendido el hecho de que la hubiera recibido. Más allá de que la relación que ellos (Messi y el tatuador) tienen es de amistad, uno no sabía cuál podía ser el destino de esa camiseta. Esto (que la camiseta esté en el museo) todavía no lo puedo creer. Es indescriptible el sentimiento que tuve cuando la vi hoy a la mañana", contó com emoción. "Que le dé el mismo valor que a las camisetas de las grandes estrellas habla de la clase de persona que él es", declaró.

La de Aldosivi y Lamberti, aparece entre casacas de amigos de Messi como Sergio Agüero, Oscar Ustari, Luis Suárez, Gerard Pique, Dani Alves y Cesc Fábregas, estos últimos tres compañeros en Barcelona. Se ve del Real Madrid, eterno rival del conjunto catalán, como las de Ángel Di María, Iker Casillas y Raúl.

En el centro, las camisetas que el "10" usó en la Selección y Barcelona. También la de Lahm, jugador de la selección alemana ganador del último Mundial, la francesa de Thierry Henry, ex compañero suyo en Barcelona. O la de Francesco Totti, gloria de la Roma.

Solo dos clubes más, además de Aldosivi, aparecen: la camiseta de River (Leonel Vangioni) y Estudiantes de La Plata (Juan Sebastián Verón).