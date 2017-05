Presentaba el Festival de Cine Marplatense en el Teatro Colón y le robaron la cámara

El presidente del Festival de Cine Marplatense Julián Gil vivió una situación insólita e indignante. El lunes por la noche, mientras se preparaba la planificación del lanzamiento del festival en la sede del Teatro Colón, y él se aprestaba a subir al escenario para el acto oficial, se enteró que le habían robado su cámara filmadora, con tres baterías y los lentes.

“No me gusta hacer este tipo de cosas, pero de la bronca y la impotencia tengo que decirlo”, escribió en su cuenta de Facebook. Allí relató lo que vivió el lunes por la noche y dijo: “Uno da tanto, labura tanto, gratis, porque hacer el festival no nos deja un centavo, y sin embargo me roban mi única herramienta de trabajo, porque lamentablemente no puedo comprarme otra, asique encima de todo me dejan sin poder trabajar”.

En diálogo con Canal 10, Gil dijo que la cámara desapareció “en medio de la confusión”, pero aclaró que la cámara “no estaba a la vista de todo el mundo”.

El productor del festival, Fabián Carlos, responsabilizó a la dirección del Teatro Colón por lo falta de seguridad y remarcó que no es la primera vez que suceden este tipo de hechos. Además, solicitó a algún productor teatral la posibilidad de que ceda alguna sala sin costo para realizar un evento a beneficio y permitirle a Julián comprar una nueva cámara.