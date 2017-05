El marplatense Cubero se separó de Nicole: "Hace casi 4 semanas que no estamos juntos"

El futbolista marplatense Fabián Cubero puso fin a los rumores y blanqueó su separación de la modelo Nicole Neumann. "La realidad es que hace casi 4 semanas que no estamos juntos", aseguró.

"Estamos separados, sí. No lo habíamos dicho antes porque todavía no hablamos con las nenas pero ya es decisión tomada", señaló el jugador de Vélez en una entrevista en el programa Los Ángeles de la mañana.

"Cada uno está haciendo su vida para tratar de salir de esto lo mejor posible. Ella tenía programado un viaje a Nueva York con su hermana y lo hicieron este año y ahora está en Europa porque fue a ver a su padre", detalló respecto a Neumann.

"Desde el año pasado ella me transmitió su crisis y sus dudas, y desde entonces vengo luchando por recuperar la pareja. Ella me planteó que tenía dudas y yo la acompañé. Pero ella no tiene muy claro qué proyecto quiere para adelante y decidimos que lo mejor era separarnos. Por nosotros y por las nenas. Si no cortamos vivir así es muy difícil para los dos", explicó Cubero respecto a los motivos de la separación.

En este sentido, el marplatense aclaró: "Tuvimos muchas charlas y le pedí que sea sincera conmigo si se le acabó el amor. Quiero ayudarla para que tome una decisión pero me dijo que 'sos un sol como persona y el padre ideal para mis hijas', pero no me dice que sigue enamorada. A mí también se me hace difícil sentirme a gusto así en la pareja. Fue mucho desgaste".

"Yo sigo enamorado de la Nicole que conocí, no de esta que veo ahora.Siempre la banqué y la voy a seguir bancando. pero como no nos encontrábamos le pedí que seamos sinceros para tomar la decisión sin culpas. Si hay terceros le pedí que me lo dijera para que terminemos y darle más libertad para decidir, pero me lo negó", señaló el jugador de Vélez.

Por último, Cubero agregó: "Siento que ella está en un momento en que no tiene el compromiso de depender de su marido y dejamos de compartir un montón de cosas, como salir a cenar, ir al cine. Al ver esto decidimos cortar acá para no lastimarnos. Me dice que le da bronca tener estas dudas por lo que significo para ella, pero no supera la crisis".