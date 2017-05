Clerici: "Nunca tuvimos sexo, Dani está interesado en cómo me está yendo con mi local de lencería"

Luego de que Gisela Berger difundiera las capturas de pantalla de chats que mantuvo el exgobernador Daniel Scioli con Sofía Clerici, la morocha decidió salir a dar su versión y reconoció que se conocen pero que "sólo somos amigos".

Clerici habló con el programa "El Diario de Mariana" de Canal 13 sobre esta situación: "Los chats son verdad. Somos amigos, es lo que tengo para decir. No me siento la tercera en discordia".

"La única relación que tenemos es de amigos. Soy una chica joven, los videos que le mandé lo hice jodiendo. En otra vida capaz hubíeramos sido pareja. Somos dos personas públicas, obviamente que no íbamos a ir a tomar un café al bar de la esquina. Gisela y Daniel eran novios, igual no sé cuánto compromiso tenía. Nunca tuvimos sexo, sinceramente. Tenemos buena onda pero sexo no", agregó la despampanante morocha.

Por último, señaló: "Lo conozco hace un año. Me llamó Dani y me dijo que me quede tranquila, que diga la verdad, que somos amigos. Él está muy interesado en cómo me está yendo, siempre me pregunta sobre mi local de lencería".