Hace ruido el ciclomotor, verde que te quiero verde y ¿otro caso de malversación?

Zanella: Macri cumplió, Arroyo todavía no

En el transcurso de la pasada semana, la empresa Zanella anunció la puesta en marcha de la fabricación de un vehículo utilitario en la planta del Parque industrial de la ciudad de Mar del Plata, tras la autorización del gobierno nacional para ser incorporada como terminal automotriz.

A pesar de esta buena noticia para Mar del Plata, capital nacional del desempleo, desde el Ejecutivo municipal mantuvieron un sigiloso silencio. Extrañamente no se intentó capitalizar política y mediáticamente la positiva decisión del gobierno de Mauricio Macri.

Algunos lo atribuyeron a que el secretario de Desarrollo Productivo, Ricardo De Rosa se fue de vacaciones. Sin embargo, habría otra historia detrás del mutismo del gobierno comunal. Parece que la relación de municipio y Zanella no sería la mejor en este momento.

Sucede que en septiembre de 2015, el gobierno de Gustavo Pulti le adquirió 20 motos a empresa Zanella SA para que sean utilizadas por los efectivos de la Policía Local.

Durante el pasado año, el intendente Carlos Arroyo rubricó el decreto Nº 2681 por el cual se autorizó la contratación directa realizada en la anterior gestión y el pago a Zanella de $ 619.660 por los ciclomotores.

Ahora el expediente se encuentra en el Concejo Deliberante desde hace un par de semanas. Mientras tanto, Zanella se cansó de esperar casi dos años para que el municipio cumpla con su compromiso.

Ante estas dilaciones, la apoderada de Minarelli SA y Zanella Hnos y Cia Sacifi, Soledad Fraire, presentó una nota en el cuerpo legislativo. “Hace más de un año y medio y aún no se han abonado las facturas”, afirmó la abogada.

A su vez, la abogada les reclamó a los concejales el “pronto despacho de estas actuaciones ordenándose el pago inmediato de la totalidad de lo adeudado”. “En caso de omisión o negativa a cumplir con el pago solicitado iniciare las acciones legales que correspondan a los efectos de poder obtener el cobro de lo adeudado más los intereses y costas que ello deriven”, advirtió la letrada.

Los hombres de verde

Luego de su polémica salida del Frente Renovador, los concejales de Crear Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio comenzaron a recorrer un camino de la mano del ministro de Gobierno de la provincia Joaquín De la Torre para convertirse en los referentes de María Eugenia Vidal en Mar del Plata.

De hecho, la estética de los afiches que eligió Fiorini no de casualidad emula el verde de la gobernadora. Obviamente, no se quedaron solo con eso y fueron avanzando para construir un puente sólido con el vidalismo. Y no sólo a través de De la Torre: el subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell, también se volvió un hombre de referencia para ellos.

Este lunes, con un acto en el teatro Enrique Carreras, confirmaron su incorporación formal a Cambiemos. A partir de ahora, se sumarán en el Concejo Deliberante al interbloque conformado por la Agrupación Atlántica-Pro, la UCR y el monobloque de José Cano.

Según cuentan, ya mantuvieron distintas conversaciones con gente del entorno de la gobernadora quien habría dado el visto bueno para sean los representantes del vidalismo en la ciudad. ¿Se viene la foto?

¿Malversación de 80 millones de pesos?

El concejal Balut Tarifa Arenas presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde detalles sobre el destino de 80 millones de pesos que tenían el objetivo concretar obras y mejorar la seguridad durante el 2016 en el Partido de General Pueyrredon.

Aunque, el millonario monto no se utilizó para esos fines. En ese sentido, el edil opositor explicó que “de la Memoria Anual de la Contaduría para el Ejercicio 2016, en lo referido específicamente a la administración central, surge que han habido ciertos Fondos Afectados para dicho ejercicio que no fueron utilizados para su destino original, por lo que solicitamos se nos especifique con detalle cual han sido los destinos asignados, todo esto para poder analizar de forma seria las ramificaciones de dichas asignaciones”.

Boleto universitario: siguen las gestiones y un pedido que despertó sospechas

Tras el proyecto presentado en el Concejo Deliberante sobre la necesidad de incorporar al Partido de General Pueyrredon dentro de los beneficiados por la aplicación del Boleto Estudiantil Gratuito, el concejal de la UCR, Nicolás Maiorano, se reunió con el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.

Antes de esa charla, el concejal y presidente de la Comisión de Transporte le había reclamado a la gobernación la implementación. “¿Por qué sale Nico a pegarle a la gobernadora?”, se preguntó más de uno en el mundillo político marplatense.

La jugada surgió en medio de una nueva ola de rumores de que Vilma Baragiola, aliada de Maiorano, y principal aspirante a encabezar la lista de concejales de Cambiemos, no sería del agrado de la mandataria provincial que, en definitiva, tendrá el poder de la lapicera.

A pesar de este encuentro entre Maiorano y el vicegobernador, la vicepresidente de la Federación Universitaria Marplatense, Sofía Ardusso, manifestó que “el oficialismo municipal ha elevado un nuevo pedido a la provincia de forma aislada, sin asistir a las reuniones que se han convocado”. “Entendemos que la única forma de lograr avances concretos es con la fuerza de la unidad y el trabajo colectivo. Por eso los instamos a que este viernes se sumen y piensen con nosotros la mejor forma posible de avanzar”, destacó la joven.

Y subrayó: “Si queremos que Mar del Plata verdaderamente sea un polo educativo regional y queremos que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro, debemos avanzar, despojándonos de cualquier mezquindad política y aportando fuerza y voluntad de trabajo”.

“Es inadmisible la aplicación del 2x1 en delitos de lesa humanidad”

El diputado provincial por Cambiemos, Maximiliano Abad, se pronunció categóricamente en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite a los represores acceder a los beneficios de la derogada Ley de 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad.

“Este fallo es un fuerte retroceso en el camino iniciado por nuestro país en la materia de derechos humanos, desde el histórico juicio a los comandantes, celebrado en 1985 e impulsado por el entonces Presidente Raúl Alfonsín”, dijo el legislador marplatense.

Además, manifestó que “el espíritu que impulsó a Alfonsín en aquel momento, y también al derogar Decreto Ley de Autoamnistía que había dictado la dictadura militar fue, por un lado el de no consolidar la impunidad para los responsables del genocidio; y por el otro, no beneficiar en materia penal a los autores de delitos de lesa humanidad”

Finalmente, el legislador señaló que “en honor a la historia, y al camino ya recorrido por nuestro país en la materia, no podemos menos que cuestionar la resolución mayoritaria de nuestro Superior Tribunal y ratificar que el criterio que sostenemos es la condena y el cumplimiento íntegro de las sentencias de todos aquellos responsables que sumergieron al país y a sus habitantes en la etapa más oscura de nuestra Nación”.