La segunda fase continúa con atractivos encuentros

Después de dos suspensiones consecutivas, se disputará este sábado la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Apertura "Alejandro Víctor Giuntini" de la Liga Marplatense de Fútbol, que tras la fase inicial, se dividió en zona Campeonato -para los mejores clasificados- zona Reválida.

El arrasador Kimberley, ya con equipo alternativo por su participación en el Federal B, enfrentará a Nación como visitante, desde las 15. Los dos ganaron la semana pasada, siendo el único choque entre dos vencedores. Aparece atractivo también el duelo entre Atlético Mar del Plata (1) y San Isidro (3). Mientras que Alvarado buscará revalidar el triunfo del sábado anterior y visitará a Once Unidos, y Banfield-San José querrán salir de perdedores.

Zona Campeonato

En Nación

15.00 hs - Nación vs. Kimberley (Sandro Abboud)

En Mar del Plata

13.00 hs - San José vs. Banfield (Mayra Araujo)

15.00 hs - Atlético Mar del Plata vs. San Isidro (Ricardo Miguel)

En Cadetes

15.00 hs - Los Patos vs. San Lorenzo (Sebastián Aquino)

En Boca

15.00 hs - Boca vs. Círculo Deportivo (Juan Cruz Pampín)

En Libertad

15.00 hs - Libertad vs. El Cañón (Franco Campagnoli)

En Once Unidos

15.00 hs - Once Unidos vs. Alvarado (Manuel Debrina)

Libre: Independiente

Zona Reválida

En Cadetes

13.00 hs - Cadetes vs. Almagro Florida (Marcelo Sanz)

En Argentinos del Sud

15.00 hs - Argentinos del Sud vs. Los Andes/Batán (Mauro Mayer)

En Chapadmalal

15.00 hs - Huracán vs. Peñarol (Héctor Sosa)

En Talleres

15.00 hs - Talleres vs. Racing (Ariel Mustafá)

En Quilmes

15.00 hs - Quilmes vs. River (César Miranda)

En Al Ver Verás

15.00 hs - Al Ver Verás vs. Deportivo Norte (Pablo Llona)

En General Mitre

13.00 hs - Unión vs. General Urquiza (José Luis Orellana)

Libre: General Mitre.