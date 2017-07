María Creuza trae este sábado su “Concierto íntimo” al Teatro Roxy

María Creuza presentará un “Concierto Íntimo” el sábado 22 de julio a las 21.30 en el Teatro del Centro de Arte RadioCity+Roxy+Melany, ubicado en calle San Luis 1750. El show reúne esos temas que nunca dejaron de sonar en la memoria colectiva, de su autoría y de grandes del género y la Bahiana llevará a cada escenario del país esas melodías que siempre quieren volver a escuchar en vivo.

En la ocasión estará junto a su trío de músicos, con la dirección musical del maestro Víctor Díaz Vélez, bajo la producción de Damián Sequeira​​​​​​​.

Acerca de “la garota de Ipanema”

A los dos años de edad, María Creuza se mudó con su familia a San Salvador, Bahía. Todavía adolescente, se destacó en el grupo ’Es Girls, lo que le valió la invitación para presentarse en programas de radio. Grabó canciones en inglés, contratada por una compañía discográfica local y, durante cuatro años, dirigió el programa de televisión Encontro con Maria Creuza. En 1969, la canción “Mirante”, le dio el premio a la mejor intérprete y el tercer lugar en el IV Festival Universitario de la Canción Pop en Río de Janeiro.

Luego, fue invitada por el poeta y cantante Vinicius de Moraes para una gira por Uruguay y Argentina. Es allí donde grabó con Vinícius y Toquinho el álbum “Vinicius en La Fusa con María Creuza y Toquinho”, uno de los mejores discos grabados en vivo de la música brasileña. En el repertorio, Creuza interpretó, entre otras canciones de Vinícius, «A felicidade», «Garota de Ipanema», «Eu sei que vou te amar» (canción que contó con la declamación ―por parte del poeta― del «Soneto da fidelidade», para delirio del público argentino.

En el año siguiente, Creuza grabó su mejor álbum, Yo... María Creuza, que incluye los temas “Mais Que Nada”, “Dindi”, “Chega de Saudade”, entre otros. Al poco tiempo, lanzó con Vinícius de Moraes y Toquinho el álbum Eu sei que vou te amar, que incluia “Se todos fossem iguais a você” y “Qué maravilla”. El álbum fue lanzado también en español para el público europeo. Luego, publicó el álbum Sessão nostalgia, que contenía entre otras “Para falar a verdade” Participó en aquel año (1973) del Segundo Festival Mundial de Música Popular, en Tokio, Japón, con la canción “Que diacho de dor” (de Antonio Carlos y Jocafi), premiada con el segundo lugar. En 1975 se publicó “Maria Creuza e os grandes mestres do samba”, donde se destacaron los temas “Chega pra lá” y “Amor de mãe”.

En 1977, grabó “Meia noite”, álbum que registró canciones como “Dom de iludir” (de Caetano Veloso) y “Onde anda você” (de Vinícius de Moraes).

En los ochenta, publicó los álbumes Maria Creuza, Sedução, Poético, Paixão acesa, Pura magia, Da cor do pecado y Com açúcar e com afeto. Ya en la década del noventa fue el turno de Todo sentimento. Grabó en España La mitad del mundo/A metade do mundo. El disco obtuvo críticas excelentes, por su propuesta que acercaba la bossa tradicional a los sones mediterráneos, con bellas versiones de «Samba em preludio» (Baden Powell y Vinícius, a dúo con Toquinho) y «Dama do casino», de Caetano Veloso; y fue acompañado de una amplia gira en 2000 y 2002.

Además, cantó en español «La mitad del mundo» e «Istambul», con texto escrito por ella misma.

Comenzada esta década, sus discos Eu disse adeus y Poético fueron relanzados y dos años después la cantante grabó el álbum Você e eu, interpretando obras de Vinícius de Moraes. Editó el álbum Maria Creuza ao vivo, los cuales acompañó con sus presentaciones en América y Europa.