Sesión de fotos, números para defenderse y palitos para atrás

¿Lo perdonaron?

El llamado desde La Plata pidió a la candidata de Cambiemos Vilma Baragiola que viaje para las fotos de campaña de cara a las Paso del 13 de agosto. Pero no fue al único que llamaron: pese a todos los pronósticos, este martes también viajó el intendente Carlos Arroyo.

“Hubo sesión de fotos de campaña”, confirmaron fuentes del gobierno municipal, dando a entender así que la “tarjeta roja” que le sacaron al jefe comunal en el acto del tren pasó al olvido.

Mientras tanto se espera que la gobernadora María Eugenia Vidal llegue a Mar del Plata el viernes y sábado próximo, junto a Elisa Carrió. Desde el entorno de la mandataria provincial aclararon que la idea no es salir de timbreo, aunque todavía no tiene agenda confirmada.

Se defendió

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal macrista Juan Aicega fue duramente cuestionado por el propio oficialismo y la oposición por sus faltazos a la comisión de Educación y Cultura del HCD.

En ese sentido, el edil radical Mario Rodríguez manifestó que “Aicega es presidente de la Comisión de Educación y Cultura y tiene que atender las cuestiones de la educación y la cultura en el Partido de General Pueyrredon. Si no tiene tiempo porque tiene otras cosas que son más importantes, se puede pedir licencia o se puede renunciar a la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura”.

“Cuando a uno le otorgan la responsabilidad de presidir una Comisión, uno se tiene que tomar en serio las cosas porque, de lo contrario, la gente piensa que somos unos chantas, unos vagos, que no se sabe para qué estamos en el Concejo Deliberante y nivelamos para abajo. No me parece un buen mensaje”, añadió.

A su vez, la concejal Santoro detalló que “en 18 meses de gestión, más allá de la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura, de nueve proyectos presentados por Aicega, siete son licencias”. “El único problema que tiene el concejal Aicega del Pro no son solamente las ausencias reiteradas a la Comisión de Educación y cultura sino además la vocación de trabajo que tiene el concejal”, disparó.

Por su parte, Aicega intentó defenderse. “En el período 2015 la Comisión de Educación -que era presidida por el bloque de Acción Marplatense- realizó 23 reuniones durante el año y que nosotros durante el año 2016 realizamos 22 reuniones, con lo cual no creo que la diferencia sea muy grande. Respecto de mi presencia o ausencia en las reuniones que yo no he asistido a 7 de esas reuniones y que lo he hecho con aviso previo o que ha sido por pedido de licencia o por ausencia mía en ese momento”, afirmó el edil del Pro.

Marinier recargada

La subsecretaria de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, citó a los fomentistas que poseen tractores en comodato con el propósito de conformar una mesa de trabajo para modificar la ordenanza referida a las relaciones contractuales de comodato entre el municipio y las asociaciones vecinales.

Marinier aseveró que “Esta ordenanza de comodato fue impulsada a espaldas del fomentismo que no fue notificado ni consultado por el ex director del área, Marcelo Fernández, y sancionada por el Concejo Deliberante durante la gestión anterior”.

Acto seguido, la funcionaria resaltó: “El partido que se jacta de defender los intereses del vecinalismo actuó en forma deliberada y sabiendo que habían sido derrotados en las urnas, pergeñó esta ordenanza muy mal redactada, con aspectos técnicos legales espantosos. De esta forma el proyecto pasó inadvertido y fue sancionado por unanimidad en el HCD el 26 de noviembre de 2015”.

En tal sentido precisó: “Hace 7 años los fomentistas tienen bienes del estado sin comodato por lo tanto sin control alguno” y añadió que “a todos aquellos que no quieran firmar el comodato, les pedimos que nos presenten una nota donde manifiesten expresamente que nos ponen a disposición el tractor para ser retirado”.

Torres en el centro de la polémica

Luego de varios meses de dar vueltas por las comisiones internas, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza que avala la construcción de cuatro edificios y un centro comercial en el predio del exestadio Superdomo. El proyecto se aprobó con los votos de la Agrupación Atlántica-Pro, la UCR y Crear.

En el debate, el concejal Balut Tarifa Arenas explicó que “el informe de Osse hace alusión a algunas cuestiones que no están previstas, también hay un tema con la cuestión del gas que no están previstas e incluso Camuzzi responde que en ningún momento le preguntaron si va a poder o no brindar el servicio de gas, claramente no lo va a poder brindar”.

En ese contexto, la edil de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, afirmó que “es importante desde lo urbanístico y el proyecto en sí mismo tiene algunas bondades, la verdad es que siempre surgen dudas en relación a los servicios, no solamente en la provisión de gas sino también la de agua”. “No quedó clara en ninguna de las intervenciones cómo se iba a garantizar que los vecinos del sector, de ese complejo de torres, no tengan luego complicaciones con la provisión de agua y de gas, que sabemos que en Mar del Plata lamentablemente tiene dificultades”, agregó la concejal opositora.

Mientras tanto, el concejal massista Cristian Azcona indicó que representamos a la enorme cantidad de vecinos que vivimos en el Partido de General Pueyrredon, y que de alguna manera nosotros entendemos, los que vivimos más en el sur lo sufrimos, que cuando lamentablemente sopla un poco el viento nos quedamos sin luz y esto ya lo hemos hablado muchísimas veces”.

Llamativo

La presidente del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Magnoler, firmó la resolución Nº 181 por la cual se la abonará $ 1.080.000 a la firma Voices Research and Consultancy SA para llevar adelante la tarea de un “estudio de demanda potencial”.

En el marco del proceso licitatorio, resultó llamativo que el Emtur rechazara una propuesta de menor costo presentada por la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Casa de Altos Estudios presentó una oferta de 777.066 pesos. Es decir, 30% más baja que lo ofrecido por la consultora privada que finalmente se alzó con la licitación.

Desde el Emtur defendieron esta contratación. “Esta contratación debe considerarse como una inversión a futuro, la información recabada y su análisis servirán de guía diseño, planificación y ejecución de políticas públicas turísticas y de marketing”, indicaron.

A su vez, explicaron que “se analizará el posicionamiento del destino Mar del Plata en particular y el de los destinos competitivos, mediante la contratación de un Estudio de Demanda Potencial”. “Además se busca conocer las motivaciones y el comportamiento de la demanda en los últimos años; caracterizar el sujeto de estudio, percepción de la demanda acerca de los destinos a los que aspira/ desea/ puede viajar; describir y especificar las preferencias para viajes futuros y posicionamiento del destino Mar del Plata y sus competidores”.

Ganó el lobby de los abogados

Deberá esperar el proyecto que propone crear un centro de mediación comunitaria en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. La iniciativa había llegado al recinto del Concejo Deliberante pero los concejales decidieron que regrese a las comisiones internas del cuerpo legislativo.

El concejal arroyista, Javier Alconada Zambosco, aseveró que “nos genera mucha duda sobre todo el procedimiento de mediación comunitaria que se plantea acá en el presente proyecto, que estaría por lo menos en contradicción de la Ordenanza de creación del Defensor del Pueblo, ya que establece específicamente que los Defensores del Pueblo no pueden intervenir en asuntos entre particulares, ya sea pendientes de resolución judicial o asuntos entre particulares que no sean judiciales”. Además, el edil oficialista dijo que “el Colegio de Abogados no estaría de acuerdo con el procedimiento de mediación comunitario”.

En ese sentido, la concejal radical Cristina Coria afirmó que “todavía no tenemos tan en claro y mucho más cuando el Colegio de Abogados que nuclea justamente a los profesionales de esta actividad cuestiona de forma tan contundente la posibilidad de que desde un organismo como es la Defensoría se desarrolle esta actividad”.

Críticos del fallo pero respetuosos de la Justicia

El Concejo Deliberante decidió no avanzar en un proyecto que pretende repudiar la decisión de la Justicia de absolver a los siete imputados en el juicio por los delitos de trata de personas y explotación sexual en la causa “La Posada”.

El concejal Guillermo Arroyo señaló que “somos muy respetuosos de la división de poderes y creo que no nos corresponde en nuestro caso opinar sobre una sentencia judicial”.

Por su parte, el concejal massista Héctor Rosso afirmó que “no estamos conformes ni de acuerdo con el fallo del Tribunal Oral Federal pero también entendemos que repudiar desde el Concejo Deliberante tampoco es la vía o el mejor instrumento. Conocemos a los miembros del Tribunal Oral Federal, del cual tengo el mejor de los conceptos, en especial del doctor Roberto Falcone, que fue profesor mío en la facultad, conozco a sus hijos y me parece una persona intachable en su trayectoria judicial; lo mismo si tuviera que hablar del doctor Portela o del otro juez interviniente”.

“Además ellos lo dijeron con todas las letras: en este caso, los elementos que había desde la Fiscalía impedían que hubiera una condena. Con lo cual, repudiar el fallo de un Tribunal, con jueces que considero probos, para el bloque del Frente Renovador, nos es difícil”, añadió.