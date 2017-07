Recomiendan tomar recaudos para prevenir las muertes por monóxido de carbono

Desde la Dirección de Protección a la Víctima y Programas de Prevención de Accidentes de la Municipalidad, alertan sobre la intoxicación por monóxido de carbono en departamentos y ambientes chicos.

Según informó la Comuna, desde el año pasado se esta trabajando con el Sindicato de Encargados de Edificios y con la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la FUM (Federación Universitaria Marplatense) para trabajar con dos grupos de riesgo muy importantes como lo son los estudiantes universitarios jóvenes, especialmente aquellos que ingresan este año y vienen de otras localidades, y con aquellos que viven en departamentos céntricos u otros, donde el uso de calefacción y cerramientos herméticos (uso excesivo de burletes), genera falta de ventilación.

Al respecto, Hugo Vega, a cargo de esta dependencia municipal sostuvo que “queremos hacer una mención especial sobre la intoxicación y muerte por monóxido de carbono, que se previene con un simple espacio o hendija por donde circule el aire. La idea que existe de que se necesitan detectores o artefactos para detectar, no lo son para salvar una vida. Simplemente, con lo que vulgarmente se llama hendija, una corriente de aire frío por la pasa una correntada de aire, es suficiente para evitarlo”.

“Este gas que tiene la particularidad de no tener olor, color ni gusto, y además no irrita la garganta de los ojos, no nos podemos alertar. Se puede evitar con un abertura por donde se filtre el aire. Por supuesto que hay que hacer revisar por un gasista matriculado todos los artefactos de gas para comprobar que la combustión sea la correcta y que estén libres las salidas de ventilación al exterior”.

Por último, el funcionario sostuvo que “la gente no toma conciencia, lo suficiente. Todavía sigue habiendo muertes por intoxicación en Mar del Plata, la mayor de los que mueren por este tipo ocurren en departamentos céntricos o cerca del centro, son ambientes chicos, donde la gente cuando tiene frío prende todos los calefactores, cierra herméticamente la casa, incluso pone burletes, lo que termina intoxicando y haciendo que se muera la gente. No debiéramos permitir que nadie sufriera una muerte por intoxicación porque sabemos que ocurre corrientemente entre abril y octubre, sabemos los lugares dónde ocurre y en qué circunstancias”.

Recomendaciones:

-La intoxicación y muerte por monóxido de carbono se produce por la incompleta combustión del carbón, por artefactos que queman mal y por la falta de oxígeno en el ambiente.

-Hay que hacer revisar por un gasista matriculado todos los artefactos a gas para comprobar que la combustión sea la correcta y que estén libres las salidas de ventilación al exterior.

-La mayoría de las muertes e intoxicaciones ocurren en departamentos, relativamente chicos, en época de otoño e invierno, donde además de calefaccionar en forma excesiva, no se dejan entradas de aire, y además se cierran en forma hermética todas las aberturas con burletes.