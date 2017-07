"A una mujer la fuimos a buscar 17 veces, pero es como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda"

El secretario de Salud Gustavo Blanco se refirió a la muerte de Sergio Fernández, el hombre en situación de calle que fue encontrado sin vida en Luro y Funes, y negó que se haya muerto de frío. A su vez, destacó que "esa gente no se quiere ir a otro lugar" y contó el caso de una mujer que se instala en San Martín y Mitre: "Hemos ido 17 veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda".

Luego de la tercera muerte de una persona en situación de calle, desde el municipio rápidamente salieron a desmentir que haya muerto por hipotermia. El informe preliminar de la autopsia que recibió el fiscal Leandro Arévalo ratificó que el hombre de 54 años no murió de frío, pero tampoco las condiciones climáticas fueron ajenas a su muerte.

"No está bien decir que se murió de frío. Si viviera en Nueva York te entiendo que se muere de frío, pero en Mar del Plata no se murió ninguna persona de frío por lo menos en 30 años que llevo de médico, que he atendido millones de casos en el Hospital. Ninguno tiene 28 grados de temperatura en el esófago", dijo Blanco en diálogo con el programa Lo que el viento no se llevó de Radio Residencias.

En ese contexto, el titular de la cartera sanitaria indicó que no se puede ir "siempre detrás del problema".

"Si nosotros sabemos que en los meses de julio hay frío, si sabemos cuánta gente hay en situación de calle, si sabemos que esa gente no se quiere ir a otro lugar. He ido, he hablado con la gente, y no se quiere ir de ese lugar", insistió.

Allí, contó el caso de la mujer que se instala en Mitre y San Martín. "Hemos ido 17 veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda", contó y dijo que "tal vez" habría que buscar otra solución como "comprar una manta térmica" o "ponerle un lugar para que pueda apoyar donde está". "Esa persona no se quiere ir de ahí", concluyó.