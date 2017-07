"Comprendemos el enojo de la gente pero hoy el Emvial está trabajando a pleno"

Los vecinos de los barrios de los distintos puntos de Mar del Plata, sobre todo los que viven la periferia, están enojados. Y no es para menos: por mal estado de las calles, muchos no pueden salir de sus casas y en algunos casos se quedaron sin colectivo porque algunas empresas de transporte público decidieron suspender los recorridos para evitar que las unidades queden enterradas.

Por eso, el lunes salieron a la calle y hubo cortes protestas en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Este miércoles, redoblaron la apuesta: fueron a la municipalidad, ingresaron al palacio comunal y dejaron frente al despacho del intendente el barro que habían levantado de sus propias calles. Más gráfico, imposible.

El ingeniero Pablo Simoni, titular del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado, dijo que comprende el enojo de la gente, pero el área “hoy está trabajando a pleno”. “Tenemos presencia en los 66 barrios que están dentro de nuestra jurisdicción. El resto de los más de 120 barrios de la ciudad dependen de cada una de las delegaciones”, explicó el funcionario en diálogo con 0223.

-Pero en la Delegación del Puerto, por ejemplo, reconocen que no tienen maquinarias para hacer obras.

-Desde el Emvial asistimos en todo lo que podemos a las Delegaciones, ya sea con material o con máquinas, y el costo de esos trabajos los asume el Emvial. Doy fe de que los 338 operarios de la dependencia están en la calle todos los días.

Según detalló Simoni, en la actualidad el área que comanda realiza obras de asfaltos y cordón cuneta en Autódromo, El Gaucho, Pueyrredón, Libertad, Parque Camet, Peralta Ramos Oeste, El Gaucho. En todos los casos, se prioriza el recorrido de los colectivos para que no se suspendan los recorridos. También agregó que se llevan adelante tareas de asfaltos y hormigón en otras zonas cercanas al centro, como Jara y Primera Junta, o Santiago del Estero y Garay. Y hay frentes de trabajo sobre Diagonal Gascón y en Avenida De los Trabajadores y Vergara.

Sin embargo, reconoció que la situación es compleja en los sectores en donde las calles son de granza. “El mal tiempo nos perjudicó: no sólo no se llegaron a recuperar las calles afectadas por las lluvias, sino que tampoco podemos conseguir material pétreo (tosca) para rellenar las arterias unas vez que se retira el barro que se forma. Hoy tenemos la cava de donde retiramos el material seco prácticamente bajo el agua. El registro pluviométrico no me deja mentir: en enero cayeron 160 milímetros de lluvia, en febrero 170, en marzo 100, en abril 216, en mayo 30 y durante junio, más de 100”, especificó.

-¿No se puede obtener material seco de otros lugares?

-Las lluvias afectaron a toda la provincia. Hoy todas las cavas del territorio bonaerense están en la misma condición. No están húmedas, sino directamente bajo el agua.

En ese sentido, admitió que sus argumentos “pueden sonar a excusas” pero, insistió: “Hoy tenemos el Emvial en pleno funcionamiento”. “La idea es planificar todos los trabajos de otra forma para que el año que viene no nos suceda esto. Ahora, muchas veces sacar una máquina significa romper más de lo que podemos arreglar. Una máquina pesa un promedio de 12 toneladas, equivalente a cinco colectivos juntos en un mismo punto. Llevar semejante peso a muchos lugares complicaría aún más el panorama”, señaló.

Además, hizo hincapié en que hay barrios que están en constante crecimiento y en el que “se abren calles todo el tiempo”, como sucede en Nuevo Golf, La Herradura o Hipódromo. “En Mar del Plata hay 9500 calles de granza y no tenemos los medios para repararlas en la totalidad y al mismo tiempo. No es una excusa, es la realidad”, enfatizó.

Por otra parte, el presidente del Emvial anticipó que el gobierno municipal espera que la Nación gire fondos por 90 millones de pesos para avanzar en la reparación de carpetas asfálticas que llevan décadas sin ser arregladas, como es el caso de Jacinto Peralta Ramos, entre Fortunato de la Plaza y Juan B. Justo. “Ese dinero llegaría en dos partes: por un lado, 78 millones de pesos para obras en toda Mar del Plata y por el otro, 12 millones de pesos que serán solo para los barrios de la zona sur”, detalló.

“El Emvial no tiene espalda para asumir la totalidad de los trabajos –sólo afrontaría el 12% de las obras-, por lo que ya se llamó a licitación y resultó adjudicataria una empresa. También contamos con la no objeción técnica y financiera. Todo está a la firma”, confió el funcionario, quien evaluó que podría haber novedades al respecto “en cuestión de semanas”.