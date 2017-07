Trabajadores celebraron el pase del ex Emhsa al Pami pero dudan que se reinaugure en septiembre

Los trabajadores del ex Emhsa mostraron su satisfacción porque el sanatorio pertenece al Pami, situación esperada desde que se dio la expropiación en el 2015. Sin embargo pusieron ciertas dudas con el nulo avance de las obras en el sector de guardias, ya que convertiría al edificio en un sanatorio de atención ambulatoria.

En diálogo con 0223, Facundo Clotet, uno de los trabajadores del Ex Emhsa, sostuvo que este anuncio “era un decreto presidencial que se estaba esperando. En el original (del 2015) daba como expropiante al ministerio de Salud, que nunca mostró ni antes ni ahora interés en el sanatorio. Pero si el Pami. Así que valoramos esta medida conocida este miércoles”.

Clotet, sin embargo, puso ciertos reparos en el sentido de cómo están avanzando las obras, cuando apenas faltan poco más de 30 días para la reinauguración del Ex Ehmsa.

“Hasta el cierre, el sanatorio era de 24 horas, de alta complejidad, es decir que se hacían operaciones e internaciones. Y lo que vemos, más allá que se están haciendo obras en distintas zonas del edificio, es que no se tocó el área de Guardias. Y esto refuerza los rumores que se quiere hacer en principio un hospital de día, donde sólo habría atención ambulatoria, sin internación. Y fines de agosto, principios de septiembre fue el plazo estipulado para reabrir el sanatorio, es por eso que estas dudas crecen cuando faltan poco más de 30 días”, sostuvo el delegado de ATE en el sanatorio de Juan B Justo al 1700.

Por otra parte expresó la preocupación de los trabajadores, “que aún no están regularizados. Es otro de los puntos que nos llaman la atención. Hasta ahora no hay nada concreto y pensamos que esto a esta altura estaría casi resuelto y no se ha avanzado en nada sobre qué figura nos van a emplear, si se va regularizar a todo el personal o no”.

“Lo que no queremos que esto no sea un corte de cinta simbólica. No ponemos palos en la rueda sino que vemos la realidad de los abuelos, que se merecen que esto sea un sanatorio de 24 horas y no un hospital de dia. Y cualquiera que se va a atender a una guardia del HPC, Hospital Español o Interzonal, ve que hay un colapso en la atención a adultos mayores”, consideró Clotet.