Del Caño sobre Blanco: “No solo no tiene sensibilidad, sino que tampoco le importa”

El dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Nicolás del Caño, actual precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, llegó a Mar del Plata este jueves en plena campaña electoral rumbo a las Paso del 13 de agosto y dialogó varios minutos con 0223 sobre la visión de su espacio respecto a la actualidad local y nacional.

Consultado por la situación marplatense y particularmente por los recientes dichos del secretario de Salud Gustavo Blanco, Del Caño argumentó: “Uno escucha las declaraciones permanentemente del intendente y de sus funcionarios y son realmente vergonzosas. Justifican lo de la gente en situación de calle. Es indignante. Y demuestran, como sucede a nivel nacional, que no solo no tiene sensibilidad, sino que tampoco le importa absolutamente nada. Por eso Blanco dice esas cosas, porque verdaderamente las piensa y lo que no piensa es como resolver los problemas de los vulnerables”, sentenció.

A partir de una de las propuestas principales que impulsa el FIT, relacionada a la reducción de la jornada laboral a seis horas, cinco días a la semana, con un salario igual a la canasta familiar, el ex exlegislador expresó: “Uno de los temas principales que afecta al pueblo trabajador son los despidos y la emblemática lucha de los trabajadores de Pepsico a puesto en el tapete este problema central dentro de la coyuntura electoral. Nosotros insistimos en nuestra iniciativa porque creemos que es la única respuesta viable que tiene la clase trabajadora para lograr su propia salida ante esta crisis, una crisis que nos quieren hacer pagar a nosotros, con despidos y una inflación galopante que está muy por arriba de los aumentos de salarios”, entendió Del Caño.

“El escenario que se viene después de octubre es un escenario en donde el gobierno tiene en agenda una batería de políticas para atacar al pueblo trabajador aún peor de como lo viene haciendo”, sumó de inmediato el también excandidato a Presidente. “Quieren bajar lo que ellos definen el costo laboral argentino, quieren quitarle conquistas al trabajador, volver al siglo XIX. Fijémosnos que quieren además aumentar la jornada laboral, cuando un tercio de los trabajadores tiene una sobre ocupación, con 10, 12 o 14 horas en uno o más empleos por un salario que no alcanza. Esta situación no da para más”, concluyó.