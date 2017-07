Inseguridad en el barrio Chauvín: denuncian ola de robos en las últimas semanas

Vecinos del barrio Chauvín reclaman mayor presencia policial en la zona: denuncian que en las últimas semanas, principalmente sobre la calle Córdoba entre Formosa y Laprida comenzó una ola de robos durante la madrugada con rotura de rejas, vidrios y el robo de mercadería.

“Hoy a la madrugada me avisaron que me habían levantado la persiana. Es la tercera vez en menos de 15 días. Y a vecinos y amigos les ha pasado lo mismo. Durante el día se ve pasar a la policía pero esto sucede entre 4.30 y 5 de la madrugada. Me dijeron que hoy detuvieron a un mayor de edad, así que esperamos que esta serie de robos se corte”, afirmó Danilo, dueño de una frutería y verdulería, en diálogo con 0223.

A metros de allí, Vanina, propietaria de un local de indumentaria, expresó su malestar por la inseguridad que atraviesa en los últimos meses la zona: “Me entraron dos veces y una tercera que intentaron y no pudieron. El barrio está inseguro y estamos cansados de gastar plata en seguridad. Levantan o rompen rejas y vidrios, ingresan y se van con mercadería y dinero. La última vez fue a las 6 de la mañana, que ya sobre Córdoba hay bastante movimiento y es de día. A los ladrones no les importa nada”, dijo ofuscada la mujer.

Por su parte Martín, dueño de una panadería contó a este medio digital que hasta mitad de año no había tenido mayores problemas con la inseguridad pero que en un plazo de diez sufrió dos robos.

“El primer robo fue el 9 de junio y para el Día del Padre sufrí el segundo. Y fue el mismo ladrón. ¡Lo tengo filmado! Y me enteré por vecinos que ha tenido robos con la misma modalidad: rompe la cortina, vidrio y se lleva plata, poca, la queda para el cambio. No hay ningún control porque el tipo siempre hace lo mismo. Y han llamado a la policía pero han llegado tarde. Queremos respuestas”, se quejó el comerciante.