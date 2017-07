Vidal calificó de “inaceptables” los dichos de Blanco y pidió a Arroyo que tome medidas

La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó este viernes que "es responsabilidad de los municipios" las personas que viven en situación de calle y consideró que el "modelo" a seguir en la Provincia es el de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, Vidal se refirió a los dichos del secretario de Salud de Mar del Plata, Gustavo Blanco, que comparó a una mujer en situación de calle con un "perrito, que vuelve siempre al mismo lugar".

La gobernadora afirmó que "son inaceptables" sus declaraciones y apuntó contra el intendente Carlos Arroyo: "Espero la respuesta del intendente frente a lo que dijo".

“Cada muerte en calle en invierno duele, para mí es inaceptable. Mucho más inaceptables son las declaraciones del secretario de Salud de Mar del Plata y espero la respuesta del intendente frente a lo que dijo”, disparó Vidal.

"No es un problema que conozco por lo que me dice un informe, yo he trabajado mucho años en calle, nuestros equipos se han comprometido mucho en la ciudad de Buenos Aires y espero la misma impronta en la Provincia", finalizó la mandataria provincial en el marco de una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata en la que estuvo acompañada por la diputada nacional Elisa Carrió; y el precandidato a primer senador nacional por Cambiemos en el distrito bonaerense, Esteban Bullrich.

Por su parte, el secretario de Salud, Gustavo Blanco, pidió disculpas por su infortunada frase sobre las personas en situación de calle, que generó repercusiones a nivel nacional y repudios de sectores de la oposición.

“Les pido disculpas a todas personas que están en situación de calle”, se retractó el funcionario de Arroyo en radio La Red, y contó que en las últimas horas fue a pedirle perdón a María, la mujer a la que había aludido en su desacertar comparación.

Este sábado, la gobernadora María Eugenia Vidal y la diputada nacional Elisa Carrió estarán en Mar del Plata en el marco de la campaña electoral. Estarán acompañadas por el precandidato a senador provincial por la Quinta Sección, Franco Bagnato, y la precandidata a concejal, Vilma Baragiola.