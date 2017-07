Blanco: “Le ofrecí mi renuncia al intendente”

La polémica por los dichos del secretario de Salud Gustavo Blanco, quien comparó a una mujer en situación de calle con un perrito porque siempre vuelve al lugar donde se siente cómodo no cesan.

La gobernadora María Eugenia Vidal afirmó este viernes que "es responsabilidad de los municipios" las personas que viven en situación de calle y consideró que el "modelo" a seguir en la Provincia es el de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La mandataria provincial afirmó que "son inaceptables" sus declaraciones y apuntó contra el intendente Carlos Arroyo: "Espero la respuesta del intendente frente a lo que dijo".

En ese marco, el propio Blanco salió a pedir disculpas por su infortunada frase sobre las personas en situación de calle, que generó repercusiones a nivel nacional y repudios de sectores de la oposición.

Además, el funcionario municipal le dijo a Brisas Segunda Edición que “este viernes, le ofrecí mi renuncia al intendente”. "Si la gobernadora piensa que me tengo que ir, me iré. No seré ni el primero ni el último ciudadano que la política se lo come. Yo no soy político, soy médico", añadió.

Para finalizar, el secretario de Salud indicó: "Hoy me la pasé pidiendo disculpas. Incluso a la señora en cuestión, que está internada, mucho no pudo entender. Pero me disculpé con ella".

“Estoy a disposición de lo que las autoridades que me eligieron decidan. Si las autoridades deciden que me tengo que ir, me iré. Si me tengo que quedar, me quedaré. Yo soy un servidor público”, concluyó.