Denunció que un joven la agarró del cuello en una cervecería: "Pensé que me mataba"

Magdalena Bonavetti tiene 25 años. Con mucha bronca y todavía un gran dolor en el cuello cuanta lo que le sucedió el sábado a la noche cuando fue a tomar algo con una amiga a una cervecería de Mar del Plata y un grupo de hombres quisieron, como tantos otros alguna vez, decidir sobre ellas.

Ellas estaban pasándola bien solas, charlaban. Ellos, tres hombres de entre 24 y 28 años, desde la mesa de al lado comenzaron a buscarlas. Les dijeron que no, pero siguieron insistiendo.

"Los tratamos con respeto, siempre marcando que no queríamos fumar con ellos ni ir a ningún lado, queríamos quedarnos ahí, solas porque estábamos bien", contó la joven a 0223. Pero, "no les gustó y el acoso empeoró".

Uno de ellos se acercó más a la mesa donde estaban las chicas. "Están tan buenas que intimidan", recuerda que dijo él agarrándole la mano primero a una y después a otra.

"Se para, se pone frente a frente con mi amiga y cual jugador de fútbol intenta pegarle, yo lo agarro para que no la toque y tratar de hablar, pero con el envión de la piña me agarró del cuello y me empezó a ahorcar, pensé que me mataba", relató Magdalena y continuó: "Me bajó de la banqueta y me tiró al piso, seguía ahorcándome, por no sé cuánto tiempo no me entró el aire, me lo quise sacar de encima pero mis brazos no respondían, él sabía dónde apretar". "Por suerte estaba lleno de gente buena y entre un par me lo sacaron de encima", explicó.

Luego llegó la policía y se llevaron al hombre. La ambulancia nunca llegó, porque según cuenta la joven, el lugar local gastronómico donde ocurrió todo -ubicado en Alvarado entre Hipólito Yrigoyen y Mitre-, "no cuenta con asistencia médica".

"No estoy bien, cada tanto lloro, no lo puedo creer. Tenemos que hacer algo. Ayudame a mí y cuidemos a cualquier compañera. Imaginate si no había nadie que me lo sacara de encima. Imaginate si nos agarra solas, enojado porque decimos NO, enojado porque YO decido". Así concluye el mensaje que Magdalena decidió compartir en su Facebook de manera pública con el perfil del joven -que tan pronto vio la publicación cerró su cuenta-, para que a ninguna otra mujer le vuelva a pasar un hecho similar.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Segunda a nombre de Agustín Ficicchia, y según confirmaron fuentes policiales a este diario digital, el acusado permanece detenido.

Pero más allá del camino judicial, la joven sostiene que "tenía que hacer algo más". "La publicación ya superó los 13.600 compartidos, fue la respuesta de la gente lo que me hizo sentir más protegida", concluyó.