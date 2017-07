Marinier: “Con lo que se le entrega a los fomentistas se puede hacer mucho”

Este lunes por la mañana, en el recinto del Concejo Deliberante, la referente del área de Asuntos de la Comunidad, Stella Maris Marinier, participó de una mesa de trabajo para tratar el reclamo de numerosas sociedades de fomento en torno al convenio de comodato de los tractores que cede la comuna a las entidades barriales.

“El motivo de este encuentro es escuchar la inquietud que tienen los fomentistas que poseen tractores en relación a la modificación de la ordenanza n°22510. Ellos sienten como una agresión no haber sido consultados en el momento de la sanción de la ordenanza, que es abusiva. Y estamos acá para apoyarlos en ese reclamo, para ayudarlos, escucharlos y pedir también por la modificación de la normativa”, aclaró la funcionaria en primera instancia.

En esa línea, detalló: “La ordenanza los pone en un lugar ya no como presidentes o secretarios de las sociedades de fomento, habla de ellos en forma personal, los ubica como fiadores solidarios, por 150 mil pesos durante cinco años, cuando ellos tienen mandato por dos. La sienten como demasiado abusiva y es un reclamo que vamos a acompañar”, insistió Marinier, quien aclaró que son exactamente “50 las sociedades de fomento tienen tractores en este momento” en el distrito.

Consultada por su relación con la Federación de Asociaciones de Fomento de General Pueyrredon, Marinier minimizó las inocultables diferencias: “La relación en general yo la tengo muy personalizada, con cada fomentista, porque cada sociedad de fomento es especial y diferente, cada una tiene problemáticas distintas en sus sedes, con sus libros y sus personerías jurídicas. Con todas converso a nivel personal, para atender cada situación de modo diferente y especial. Tengo muy buena relación con la mayoría de las sociedades de fomento que han firmado los convenios, y la mayoría también ha firmado estos comodatos, tema en el que hay un compromiso que asumí para hacer la modificación que queremos hacer”, definió.

Al respecto de lo ocurrido la semana pasada, cuando diversos vecinos tiraron barro en el ingreso al despacho del intendente Arroyo, Marinier expresó: “Son problemas diferentes, no quiero entrar en otro tipo de cuestiones. Los acompaño cuando piden los reclamos como corresponden. Me siento con ellos en las meses que podemos pedir con los presidentes de entes, siempre que sean solicitudes respetuosas, tratamos de acompañarlos, de otro modo obviamente no lo hago”, esgrimió.

En el final de su contacto con la prensa, la exdelegada municipal de Sierra de los Padres se refirió de los cuestionamientos sobre los convenios de este 2017 y sus montos respectivos: “Es lo que podemos entregar en este momento y creo que con lo que le estamos pudiendo entregar a las sociedades de fomento se puede hacer mucho”, culminó.